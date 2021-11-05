«Спартак» — «Динамо» Минск: кто кого перетянет?

6 ноября московский «Спартак» в рамках регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет у себя на льду с минским «Динамо».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Не так давно красно-белые успели обыграть минчан в столице Беларуси. И вот новая встреча, но уже в Москве. «Спартаку» очень нужна победа. Скажем так, балансировка на грани плей-офф занятие не самое приятное, зато всегда держит в форме. А тут ещё и у подопечных Бориса Миронова чёрная полоса закончилась.

Минское «Динамо» собрало в этом сезоне мощный состав. Дело за большим – не просто уверенно выйти в плей-офф, а стать там грозной силой. Для этого надо и в «регулярке» пошуметь. Например, взять реванш у «Спартака» за поражение этого сезона.

Прогноз – 3:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон-2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Динамо» Минск Беларусь

6 ноября 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 17.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.