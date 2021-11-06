Никол Пашинян отметил важность расширения армяно-российской связи в области науки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 ноября провёл переговоры с президентом Российской академии наук, академиком Александром Сергеевым. Рассмотрели широких круг вопросов по развитию совместных программ и обмену опыта в сфере науки. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

На встрече стороны отметили заинтересованность в расширении плодотворного взаимодействия между научными кругами и стремление к выявлению новых возможностей для сотрудничества.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что наука и образование являются приоритетными направлениями для страны и указал на увеличение суммы финансирования на 85% в следующем году.

В свою очередь, Александр Сергеев сообщил, что ведутся переговоры по определенным предложениям. Также напомнил о больших достижениях и вкладе армянских ученых. Особо было сказано о значимости реализации совместных работ, повышении квалификации специалистов и обмена знаний.

По итогам встречи Никол Пашинян выразил всестороннюю поддержку дальнейшей деятельности.