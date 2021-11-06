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Объём экспорта из иранского Серахса в Туркменистан вырос в три раза

Объём экспорта из иранского Серахса в Туркменистан вырос в три разаГубернатор округа Сарахс на северо-востоке Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Раджаби 4 ноября заявил, что недавние договорённости, достигнутые между Ашхабадом и Тегераном, привели к увеличению экспорта из уезда в Туркменистан. Об этом сообщило государственное информагентство IRNA.

Чиновник подчеркнул, что объём перевозок увеличился в три раза. Так, на ежедневной основе соответствующую границу пересекают 150 грузовиков, при учёте того, что две недели тому назад число подобных транспортных средств не превышало 50.

Госслужащий добавил, что подобные положительные результаты были достигнуты в рамках соглашений, заключённых между туркменскими и иранскими властями. Он также выразил надежду на расширение торгово-экономических связей с другими странами Центральной Азии.

Напомним, что 27 октября глава Министерства дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми отметил, что между двумя странами ведётся многомиллиардная торговля, но пандемия коронавируса наложила некоторые ограничения на данный процесс.

В середине октября государства частично возобновили работу всех пограничных переходов.


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