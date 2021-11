Дженни Лопез (модель)

Дженни Лопез

Дорогие ценители красоты, представляем Вам колумбийскую фотомодель Дженни Лопез

Цвет волос: каштановые

Цвет глаз: карие

Рост: 5'8" ; 173cm

Параметры: (US) 34-24-35 ; (EU) 86.5-61-89

Размер одежды: (US) 4 ; (EU) 34

Размер обуви: (US) 8 ; (EU) 39