Дженни Лопез (модель)
- 06.11.2021, 16:04,
- Развлечения Мода и Стиль Шоу бизнес Фотографии
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Источник:FMG NEWS
Дженни Лопез
Дорогие ценители красоты, представляем Вам колумбийскую фотомодель Дженни Лопез
Цвет волос: каштановые
Цвет глаз: карие
Рост: 5'8" ; 173cm
Параметры: (US) 34-24-35 ; (EU) 86.5-61-89
Размер одежды: (US) 4 ; (EU) 34
Размер обуви: (US) 8 ; (EU) 39
По вопросам сотрудничества:
- Телефон: +37491-750075
- Э-почта: info@fmg.news
- Facebook: - https://www.facebook.com/BeautifulModels.VIP/
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