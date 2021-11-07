Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.
- 07.11.2021, 17:01,
- Развлечения Мода и Стиль Шоу бизнес Фотографии
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Источник:FMG NEWS
Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.
Дата рождения: 25 мая 1984 г.
Место рождения: Лоди, Италия
Рост: 175 см
Объемы: 88-60-89 см
Начала работать в индустрии моды с 2004 года. Большинству известна как лицо бренда Intimissimi.
Принимала участие в Victoria's Secret Fashion Show.
Также снималась для рекламных кампаний модных домов Roberto Cavalli, Donna Karan, Dolce & Gabbana, Missoni и Guess.
На данный момент является одним из главных секс-символов подиума.
Из-за выразительных глаз и пухлых губ Бьянку часто сравнивают с Анджелиной Джоли.
Счастлива в браке, имеет одного ребенка.
По вопросам сотрудничества:
- Телефон: +37491-750075
- Э-почта: info@fmg.news
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