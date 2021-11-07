Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.

Дата рождения: 25 мая 1984 г.

Место рождения: Лоди, Италия

Рост: 175 см

Объемы: 88-60-89 см



Начала работать в индустрии моды с 2004 года. Большинству известна как лицо бренда Intimissimi.

Принимала участие в Victoria's Secret Fashion Show.

Также снималась для рекламных кампаний модных домов Roberto Cavalli, Donna Karan, Dolce & Gabbana, Missoni и Guess.

На данный момент является одним из главных секс-символов подиума.

Из-за выразительных глаз и пухлых губ Бьянку часто сравнивают с Анджелиной Джоли.

Счастлива в браке, имеет одного ребенка.