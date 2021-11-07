﻿ Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.


 
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Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.

Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса. 
Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.
Дата рождения: 25 мая 1984 г.
Место рождения: Лоди, Италия
Рост: 175 см
Объемы: 88-60-89 см
 
Начала работать в индустрии моды с 2004 года. Большинству известна как лицо бренда Intimissimi.
Принимала участие в Victoria's Secret Fashion Show.
Также снималась для рекламных кампаний модных домов Roberto Cavalli, Donna Karan, Dolce & Gabbana, Missoni и Guess.
На данный момент является одним из главных секс-символов подиума.
Из-за выразительных глаз и пухлых губ Бьянку часто сравнивают с Анджелиной Джоли.
Счастлива в браке, имеет одного ребенка.
 
По вопросам сотрудничества:
- Телефон: +37491-750075
- Э-почта: info@fmg.news
- Facebook: - https://www.facebook.com/BeautifulModels.VIP/
 
 
Бьянка Балти

Бьянка Балти
Бьянка Балти

Бьянка Балти
Бьянка Балти
Бьянка Балти
Бьянка Балти
Бьянка Балти
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 27

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