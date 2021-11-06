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Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве

 Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве

Стали известны имена задержанных азербайджанцев в Москве по обвинению в нападении на мужчину с ребенком.

 

 

Сообщается, что нападавшими оказались азербайджанцы 21-летний Эльджан Гасанов, 19-летний Фарамаз Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов, а также 18-летний Араз Мусаев.

 

 

Как сообщил заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Алексей Ломанчук, трое из них являются гражданами России, а один – уроженцем ближнего зарубежья.


Отмечается, что в пятницу, 5 ноября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с «хулиганства» на «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

 

 

Напомним, что 5 ноября в телеграм-каналах России распространилось видео нападения на мужчину с ребенком около торгового центра в Новой Москве.

 

 

Нападение в Новой Москве произошло после того, как один из мужчин зацепил ребенка.

 

"Началось все из-за того, что зацепили сначала товарища, на ровном месте получается. Там был еще ребенок, как-то получилось так, что его как-то задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься, потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал махать им публично", - сказал потерпевший мужчина.
По его словам, в этой ситуации товарищ начал защищаться, также побежал за нападавшими, а они в свою очередь от него. "Я, получается, взял ребенка в охапку и пошел домой. Но потом они встретились возле магазина, там драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, он сидел на шее, максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня", - добавил пострадавший.


При этом на видео товарищ мужчины с ребенком сообщил, что били пострадавшего человек пять-шесть, прыгали на него, он в ответ на это говорил: "Давайте один на один", но нападавшие продолжали избивать его. "Я больше всего боялся за ножи, до того, в первой перепалке, он раза два или три промахнулся просто", - сказал он.

 

 

 

 

Судя по опубликованным кадрам, азербайджанцы, как это свойственно им набросились толпой, несмотря на предложение решить вопрос "один на один". Вскоре в конфликт вмешались прохожие.

 

  Источник:FMG NEWS
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