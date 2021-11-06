Грулёв приносит «Динамо» победу над «Краснодаром»

6 ноября московское «Динамо» и «Краснодар» встречались между собой в матче 14-го тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» в Петровском парке. Единственный мяч во втором тайме забил Вячеслав Грулёв и победа досталась хозяевам.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Московское «Динамо» жёстко поставили на место в Санкт-Петербурге. Да, у «Зенита» есть всё, чтобы доминировать на внутренней арене. И это правда. Однако «динамовские» боссы твердят, что их клуб тоже обеспечен всем необходимым. Да, есть, админресурс, но разве у бело-голубых его нет? И есть модный современный тренер Сандро Шварц, который не боится доверять молодёжи. Но говорить о том, что «динамовцы» Москвы готовы к большим победам категорически неверно. Идёт процесс подготовки. Причём, только на начальном уровне. А вот правильный ли он, сказать сложно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Краснодар» тоже полон амбиций. Но и с приходом Виктора Ганчаренко в клубе кроме разговоров о величии, ничего другого, а именно, стабильных результатов, не наблюдается. И домашнее поражение в предыдущем туре от «Крыльев Советов» (0:1), кстати, «Динамо» у себя дома не так давно «Крылышкам» тоже уступило с таким же счётом, говорит именно о том, что «горожан» ждёт отход в середину турнирной таблицы. В лучшем случае, борьба за место в пятёрке.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ну а темы «запрета» матча в Петровском парке, которую очень уж возвеличили, мы трогать не станем. Воспользуемся лишь констатацией факта – матч из Москвы не перенесли и билеты на него продавались в обычном формате, с кьюар-кодами, конечно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Погода в Москве в начале ноября ещё довольно сносная и на футбол ходить ещё можно с удовольствием.

Сандро Шварц в «старте» выпустил и Грулёва и Тюкавина. А главным сюрпризом стал выход Кутицкого. Хотя учитывая отсутствие Фомина, это был наиболее логичный вариант со стороны главного тренера «Динамо».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В первом тайме гости чаще владели мячом и как следствие инициативой. Но кроме двух ситуаций, которые можно назвать опасными, если бы была соответствующая реализация, так ничего у ворот Шунина и не создали. Крыховяк, Кабелла, Классон – как и положено это исходило от них. У «Динамо» же в атаке ничего до перерыва не получалось.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В начале второй половины Грулёв нанёс первый серьёзный удар, но мяч миновал ворота Сафонова. В ответ Сперцян был прицельно, но слабо. А затем героем эпизода стал Шунин. Сначала капитан москвичей самоотверженно прервал неосторожную скидку, а затем, находясь уже за пределами штрафной площади боком отвёл и эту угрозу. Москалёв сначала увидел в этом нарушение и игру рукой, но затем отменил свой же вердикт, посмотрев VAR. На 63-й минуте «динамовцы» разыграли отличную комбинацию – Макаров – Паршивлюк – Тюкавин. Всё чётко, быстро, но удар Константина пяткой, отразил Сафонов, на добивании Грулёв был неточен. Показалось, что Тюкавин мог пробить и «с подъёма», но он решил сыграть эффектно. В ответ гости организовали выход один на один Сперцяна. Шунин момент прочувствовал и успел сократить угол «обстрела». После этого гости стали чаще применять дальнобойную артиллерию, но всё мимо. А Шварц выпустил на поле Нжи. И камерунец почти сразу же принял участие в голевой атаки. Клинтон отдал голевой пас на Грулёва и Вячеслав точно замкнул его пас. 1:0.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Гости могли быстро и отыграться. Но Ионов из выгодной позиции в «раму» не попал. В принципе, никакого финального штурма у гостей не намечалось. Бело-голубые спокойно и уверенно отбивались, а если мяч и долетал до Шунина, то это были прострелы или неточный передачи на Кордобу. И даже четыре добавленные арбитром минуты не помогли Ганчаренко и его команде.

1:0 – точный пас и точный удар вот слагаемые победы «Динамо».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 14 тур.

«Динамо» Москва – «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Голы: Грулёв, 73, 1:0,

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров (Нжи, 68), Шиманьски, Моро, Грулёв (Евгеньев, 85), Тюкавин (Игбун, 76).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич (Чернов, 83), Ионов (Кривцов, 83), Черников, Классон (Кордоба, 71), Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.

Предупреждения: Тюкавин, Кутицкий, Сперцян.

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж)

6 ноября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 7 455 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

Фотоальбом с этого матча