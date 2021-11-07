﻿ «Спартак» — «Локо»: дерби после европейских вояжей » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
  • 19:59 – 9 ноября в Палате общин Парламента Британии будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян. 
  • 22:28 – Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
  • 17:01 – Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса. 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Спартак» — «Локо»: дерби после европейских вояжей

  • 07.11.2021, 09:26,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

7 ноября в рамках 14-го тура Тинькофф Российская Премьер-Лига на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится очередное дерби с участием «Спартака» и «Локомотива», которые накануне завершили свои гостевые поединки в Лиге Европы с одинаковым счётом 1:1.



ФК Спартак-ФК Лестер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




4 ноября «Спартак» и «Локомотив» добились ничейных результатов в своих гостевых поединках 4-го тура Лиги Европы. Красно-белые сыграли вничью 1:1 с английским «Лестером», а «железнодорожники» с таким же счётом завершили встречу с турецким «Галатасараем».





Турнирные расклады в Группе C были таковы, что ничейный результат в Англии стал для «Спартака» вполне приемлемым результатом, особенно с учётом того, что в этой группе все соперники теряют очки, и каждая команда может выиграть у каждой.





Виктор Мозес. ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Да, красно-белые полностью отдали инициативу в руки английской команды, владевшей мячом 77% игрового времени. «Лестер» имел больше шансов забить, но счёт в этой встрече, тем не менее, открыл «Спартак»: после выверенной передачи Михаила Игнатова точным ударом головой отметился Виктор Мозес. Вели в счёте красно-белые недолго: уже через 8 минут защитник «Лестера» Даниэль Амарти после углового и скидки мяча своим партнёром по команде забил ответный мяч. Английская команда могла повести в счёте после пенальти, которое заработал Виктор Мозес за нарушение правил в своей штрафной, но Александр Селихов смог отразить одиннадцатиметровый удар в исполнении Джейми Варди. Мало того, в концовке спартаковцы имели отличный шанс вырвать победу, но Зелимхан Бакаев неудачно распорядился мячом в быстрой контратаке.





После 4-х матчей «Спартак» занимает в своей группе 4-ое место в 4-мя очками, но до первого места, которое занимает «Наполи» — всего 3 очка, а «Легия» и «Лестер» имеют сейчас 6 и 5 очков соответственно. Красно-белым осталось сыграть 24 ноября дома с обыгранным уже в Неаполе итальянским «Наполи», а также 9 декабря в Варшаве сразиться с польской «Легией», которой в Москве спартаковцы обидно уступили, пропустив единственный мяч в концовке игры. Две победы в этих матчах не только выведут «Спартак» в следующий этап Лиги Европы, но даже могут позволить ему занять в Группе C первое место. Кроме того, в качестве запасного варианта красно-белые имеют неплохие шансы с третьего места попасть в Лигу Конференций. Так что «Спартаку» есть за что бороться в двух оставшихся матчах Лиги Европы.





ФК Локомотив-ФК Галатасарай
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




У московского «Локомотива» перед 4-м туром шансы в Группе E Лиги Европы были куда призрачней. Конечно, добытое очко в Стамбуле — это лучше, чем ничего, но с 2-мя очками и без единой победы в активе после 4-х проведённых матчей сложно рассчитывать на выход из Группы. Да и третье место, дающее право весной играть в Лиге Конференций, может стать недостижимым.





В Стамбуле «Локомотив» действовал на равных с лидером Группы E, ничуть не уступая ему ни во владении мячом, ни по количеству ударов по воротам, ни по опасным моментам. Когда Софьян Фегули в конце первого тайма вывел вперёд «Галатасарай», «железнодорожники» продолжили искать шансы а атаке, и гол Франсуа Камано с метра после прострела Константина Марадишвили, когда Фёдор Смолов до мяча не дотянулся, стал вполне закономерным результатом активных действий «Локо». Концовка матча прошла в обоюдоострых атаках: сперва Омер Байрам пробил с левого края — Маринато Гилерме отбил мяч, который отлетел в штангу, а дальше «железнодорожники» оказались ближе на подборе. Ну а то, как «Локомотив» не забил на 88-ой минуте, можно назвать только чудом: Мацей Рыбус навесил с углового, после которого удар головой Фёдора Смолова Фернандо Муслера парировал ногой. Мяч отскочил к Мурило, и тот бил с пяти метров в упор, но вратарь «Галатасарая» в потрясающем броске ликвидировал и эту угрозу!





ФК Локомотив. Кубок России. Фёдор Смолов и Франсуа Камано
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Локомотиву» на Групповом этапе Лиги Европы осталось провести две встречи: 25 ноября дома с римским «Лацио», которому красно-зелёные проиграли в Италии 0:2 и 9 декабря в Марселе с местным «Олимпиком», с которым в Москве «Локо» поделил очки, сыграв вничью 1:1. «Железнодорожникам» обязательно нужно побеждать в обоих матчах, чтобы обойти грозных по именам соперников. В Турции подопечные Маркуса Гисдоля показали, что желания и возможностей для этого у них в достатке. Осталось преобразовать все эти качества в голы и победы.





ФК Локомотив-ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Анализируя игру «Спартака» и «Локомотива» в их последних официальных матчах, можно сделать вывод, что игра «железнодорожников» в настоящий момент выглядит более цельной в плане созидания. Да, Франсуа Камано только оправился от травмы, а Фёдор Смолов после вынужденного пропуска некоторого времени из-за сомнительных тестов на коронавирус находится ещё не в оптимальной форме, но что тогда говорить про лидеров «Спартака»: Джордан Ларссон уже давно не показывает того, чего от него ждут, Квинси Промес и Александр Соболев провели игру в Англии с коэффициентом полезности, о котором даже рассуждать желания нет. Но дерби — на то и дерби, чтобы развенчивать любые расклады. И не стоит удивляться тому, что лидерские качества на себя возьмёт кто-то другой. Тем более, что в составе обеих команд хватает исполнителей, которые могут решить исход такого важного для обоих соперников матча. Фаворита в этой встрече нет, и не стоит в ней ждать голевой феерии. Учитывая нынешнее положение «Спартака», когда открытая игра красно-белых неизменно приводила его к большому числу пропущенных в свои ворота мячей, можно предположить, что несмотря на то, что игра пройдёт на домашнем стадионе спартаковцев, «Локомотив» будет действовать первым номером, а красно-белые предпочтут искать шансы в контратаках. Такая тактика помогла «Спартаку» добиться положительного результата в Англии. Но готовы ли подопечные Руя Витории поставить во главу игры защиту собственных рубежей, большой вопрос!





Текст и фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Спартак» — «Динамо» Минск: кто кого перетянет?
    » «Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов
    » «Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей
    » ЦСКА – «Спартак»: главное дерби страны
    » «Спартак» — «Легия»: сдвинемся с мёртвой точки?
    » ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне
    » «Спартак» — «Бенфика»: шанс — не аванс
    » Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги
    » Притормозит ли «Локомотив» мчащийся к чемпионству «Зенит»?
    » «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?
    » «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Бьянка Балти - известная топ-модель и начинающая актриса.

    • 17:01
    • 27
    • 0

    «Спартак» — «Локо»: дерби после европейских вояжей

    • 09:26
    • 36
    • 0

    Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве

    • 21:02
    • 55
    • 0

    Грулёв приносит «Динамо» победу над «Краснодаром»

    • 20:30
    • 48
    • 0

    Дженни Лопез (модель)

    • 16:04
    • 55
    • 0

    «Звезда» — «Барс»: к прыжку готовы!

    • 13:42
    • 52
    • 0

    Объём экспорта из иранского Серахса в Туркменистан вырос в три раза

    • 11:24
    • 60
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71149
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69004
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63958
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56366
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51407
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45756
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43937
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 575
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 590
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 548
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 588
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 568
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 551
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 547
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА