«Спартак» — «Локо»: дерби после европейских вояжей

7 ноября в рамках 14-го тура Тинькофф Российская Премьер-Лига на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится очередное дерби с участием «Спартака» и «Локомотива», которые накануне завершили свои гостевые поединки в Лиге Европы с одинаковым счётом 1:1.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

4 ноября «Спартак» и «Локомотив» добились ничейных результатов в своих гостевых поединках 4-го тура Лиги Европы. Красно-белые сыграли вничью 1:1 с английским «Лестером», а «железнодорожники» с таким же счётом завершили встречу с турецким «Галатасараем».

Турнирные расклады в Группе C были таковы, что ничейный результат в Англии стал для «Спартака» вполне приемлемым результатом, особенно с учётом того, что в этой группе все соперники теряют очки, и каждая команда может выиграть у каждой.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Да, красно-белые полностью отдали инициативу в руки английской команды, владевшей мячом 77% игрового времени. «Лестер» имел больше шансов забить, но счёт в этой встрече, тем не менее, открыл «Спартак»: после выверенной передачи Михаила Игнатова точным ударом головой отметился Виктор Мозес. Вели в счёте красно-белые недолго: уже через 8 минут защитник «Лестера» Даниэль Амарти после углового и скидки мяча своим партнёром по команде забил ответный мяч. Английская команда могла повести в счёте после пенальти, которое заработал Виктор Мозес за нарушение правил в своей штрафной, но Александр Селихов смог отразить одиннадцатиметровый удар в исполнении Джейми Варди. Мало того, в концовке спартаковцы имели отличный шанс вырвать победу, но Зелимхан Бакаев неудачно распорядился мячом в быстрой контратаке.

После 4-х матчей «Спартак» занимает в своей группе 4-ое место в 4-мя очками, но до первого места, которое занимает «Наполи» — всего 3 очка, а «Легия» и «Лестер» имеют сейчас 6 и 5 очков соответственно. Красно-белым осталось сыграть 24 ноября дома с обыгранным уже в Неаполе итальянским «Наполи», а также 9 декабря в Варшаве сразиться с польской «Легией», которой в Москве спартаковцы обидно уступили, пропустив единственный мяч в концовке игры. Две победы в этих матчах не только выведут «Спартак» в следующий этап Лиги Европы, но даже могут позволить ему занять в Группе C первое место. Кроме того, в качестве запасного варианта красно-белые имеют неплохие шансы с третьего места попасть в Лигу Конференций. Так что «Спартаку» есть за что бороться в двух оставшихся матчах Лиги Европы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

У московского «Локомотива» перед 4-м туром шансы в Группе E Лиги Европы были куда призрачней. Конечно, добытое очко в Стамбуле — это лучше, чем ничего, но с 2-мя очками и без единой победы в активе после 4-х проведённых матчей сложно рассчитывать на выход из Группы. Да и третье место, дающее право весной играть в Лиге Конференций, может стать недостижимым.

В Стамбуле «Локомотив» действовал на равных с лидером Группы E, ничуть не уступая ему ни во владении мячом, ни по количеству ударов по воротам, ни по опасным моментам. Когда Софьян Фегули в конце первого тайма вывел вперёд «Галатасарай», «железнодорожники» продолжили искать шансы а атаке, и гол Франсуа Камано с метра после прострела Константина Марадишвили, когда Фёдор Смолов до мяча не дотянулся, стал вполне закономерным результатом активных действий «Локо». Концовка матча прошла в обоюдоострых атаках: сперва Омер Байрам пробил с левого края — Маринато Гилерме отбил мяч, который отлетел в штангу, а дальше «железнодорожники» оказались ближе на подборе. Ну а то, как «Локомотив» не забил на 88-ой минуте, можно назвать только чудом: Мацей Рыбус навесил с углового, после которого удар головой Фёдора Смолова Фернандо Муслера парировал ногой. Мяч отскочил к Мурило, и тот бил с пяти метров в упор, но вратарь «Галатасарая» в потрясающем броске ликвидировал и эту угрозу!

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Локомотиву» на Групповом этапе Лиги Европы осталось провести две встречи: 25 ноября дома с римским «Лацио», которому красно-зелёные проиграли в Италии 0:2 и 9 декабря в Марселе с местным «Олимпиком», с которым в Москве «Локо» поделил очки, сыграв вничью 1:1. «Железнодорожникам» обязательно нужно побеждать в обоих матчах, чтобы обойти грозных по именам соперников. В Турции подопечные Маркуса Гисдоля показали, что желания и возможностей для этого у них в достатке. Осталось преобразовать все эти качества в голы и победы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Анализируя игру «Спартака» и «Локомотива» в их последних официальных матчах, можно сделать вывод, что игра «железнодорожников» в настоящий момент выглядит более цельной в плане созидания. Да, Франсуа Камано только оправился от травмы, а Фёдор Смолов после вынужденного пропуска некоторого времени из-за сомнительных тестов на коронавирус находится ещё не в оптимальной форме, но что тогда говорить про лидеров «Спартака»: Джордан Ларссон уже давно не показывает того, чего от него ждут, Квинси Промес и Александр Соболев провели игру в Англии с коэффициентом полезности, о котором даже рассуждать желания нет. Но дерби — на то и дерби, чтобы развенчивать любые расклады. И не стоит удивляться тому, что лидерские качества на себя возьмёт кто-то другой. Тем более, что в составе обеих команд хватает исполнителей, которые могут решить исход такого важного для обоих соперников матча. Фаворита в этой встрече нет, и не стоит в ней ждать голевой феерии. Учитывая нынешнее положение «Спартака», когда открытая игра красно-белых неизменно приводила его к большому числу пропущенных в свои ворота мячей, можно предположить, что несмотря на то, что игра пройдёт на домашнем стадионе спартаковцев, «Локомотив» будет действовать первым номером, а красно-белые предпочтут искать шансы в контратаках. Такая тактика помогла «Спартаку» добиться положительного результата в Англии. Но готовы ли подопечные Руя Витории поставить во главу игры защиту собственных рубежей, большой вопрос!

Текст и фото: Олег Бухарев.