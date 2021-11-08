Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября на инаугурации заявил о подготовке к проведению конституционных преобразований в республике. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев отметил, что в процессе предвыборных встреч кандидатов в президенты с избирателями прозвучало предложение о необходимости реформирования Основного закона страны. Он обратил внимание, что вопрос о совершенствовании Конституции, которая определит дальнейшее развитие республики, необходимо тщательно изучить, учитывая при этом мировой опыт.

Кроме того, президент представил стратегию построения нового Узбекистана. Она включает в себя децентрализацию власти и передачу части полномочий регионам, развитие гражданского общества и национальной экономики.

Анонсировал руководитель страны и активизацию деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и защиту прав человека. Он также объявил о своих планах в сферах медицины, образования, работы с молодежью, охраны окружающей среды и внешней политики.