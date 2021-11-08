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По итогам выставки в Шанхае между Казахстаном и Китаем будут подписаны соглашения на $100 млн

По итогам выставки в Шанхае между Казахстаном и Китаем будут подписаны соглашения на $100 млнДеловые круги Казахстана активно участвуют на Китайской международной импортной выставке в городе Шанхай, которая началась с 5 ноября и проходит в гибридном формате. Подчёркнуто, что по результатам данной экспозиции между представителями Казахстана и Китая будут заключены контракты на сумму около ста миллионов американских долларов. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства торговли республики.

В коммерческом павильоне казахского государства можно ознакомиться с продукцией и экспортными возможностями 26 компаний республики, которые производят товары в агропромышленной области. Предпринимателям страны было дано разрешение на проведение В2В переговоров с потенциальными партнёрами из китайской республики в офлайн и онлайн форматах на китайском и английском языках, с предоставлением синхронного перевода на казахский и русский языки, в специально подготовленных для переговоров кабинетах.

По итогам выставки в Шанхае между Казахстаном и Китаем будут подписаны соглашения на $100 млн

По итогам данной экспозиции бизнес-круги двух государств запланировали подписать соглашения на поставку сои, кукурузы, ячменя, льняного семени, рапсового масла, подсолнечного масла, подсолнечного шрота, гранулы пшеничных отрубей, мяса говядины, сухого кобыльего молока и других высококачественных товаров.


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