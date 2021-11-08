﻿ Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 20:48 – Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане 
  • 09:23 – Никол Пашинян отметил важность расширения армяно-российской связи в области науки 
  • 22:28 – Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы. 
  • 09:52 – 8 ноября день оккупации азербайджанскими фашистами города Шуши, расположенной в Республике Арцах 
  • 15:45 – Топ-Модель Алессандра Корин Мария Амбросио 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в УзбекистанеЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября на инаугурации заявил о подготовке к проведению конституционных преобразований в республике. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев отметил, что в процессе предвыборных встреч кандидатов в президенты с избирателями прозвучало предложение о необходимости реформирования Основного закона страны. Он обратил внимание, что вопрос о совершенствовании Конституции, которая определит дальнейшее развитие республики, необходимо тщательно изучить, учитывая при этом мировой опыт. 

Кроме того, президент представил стратегию построения нового Узбекистана. Она включает в себя децентрализацию власти и передачу части полномочий регионам, развитие гражданского общества и национальной экономики. 

Анонсировал руководитель страны и активизацию деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и защиту прав человека. Он также объявил о своих планах в сферах медицины, образования, работы с молодежью, охраны окружающей среды и внешней политики.


  •   Просмотров Сегодня: 19

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане
    » Шавкат Мирзиёев проголосовал на выборах Президента страны
    » Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ
    » Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Навоийской области
    » Шавкат Мирзиёев назвал отечественных предпринимателей будущим Узбекистана
    » Мирзиёев поддержал предложение об упразднении АО «Узагрокимёхимоя»
    » Мирзиеев потребовал снизить стоимость оказания госуслуг
    » Мирзиеев перечислил дальнейшие меры поддержки женщин в Узбекистане
    » Мирзиёев оценил состояние сельскохозяйственной отрасли в Наманганской области
    » Президент Узбекистана выразил недовольство работой МВД
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане

    • 20:48
    • 29
    • 0

    Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости конституционной реформы в Узбекистане

    • 20:48
    • 19
    • 0

    Глава парламента Туркменистана и посол Киргизии обсудили углубление межпарламентских связей

    • 19:33
    • 20
    • 0

    Глава парламента Туркменистана и посол Киргизии обсудили углубление межпарламентских связей

    • 19:33
    • 18
    • 0

    По итогам выставки в Шанхае между Казахстаном и Китаем будут подписаны соглашения на $100 млн

    • 17:28
    • 20
    • 0

    По итогам выставки в Шанхае между Казахстаном и Китаем будут подписаны соглашения на $100 млн

    • 17:28
    • 11
    • 0

    Топ-Модель Алессандра Корин Мария Амбросио

    • 15:45
    • 34
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71204
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69024
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63972
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56382
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51420
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45765
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43948
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 582
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 597
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 561
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 596
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 586
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 562
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 559
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА