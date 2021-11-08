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Глава парламента Туркменистана и посол Киргизии обсудили углубление межпарламентских связей

Глава парламента Туркменистана и посол Киргизии обсудили углубление межпарламентских связейПредседатель Милли Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в стране Талантом Султановым. Собеседники в ходе переговоров высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений между двумя братскими государствами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Мамедова и Султанов отметили, что состоявшиеся в июне и августе 2021 года плодотворные встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова придали значительный импульс к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Также, по их мнению, данные встречи глав государств значительно посодействовали расширению многоплановых туркменско-кыргызских связей.

Помимо всего прочего, были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

По итогам встречи, официальные лица подчеркнули, что расширение межпарламентских связей имеет важное значение для взаимополезного диалога и обмена опытом в законотворческой сфере.


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