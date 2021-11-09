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Заявление МИД России в связи с годовщиной подписания трёхстороннего заявления

Заявление МИД России в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта
 
9 ноября 2021 года исполняется год со дня принятия Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Данный шаг позволил положить конец кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни в регионе. Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений.
Развернутый в соответствии с Заявлением от 9 ноября 2020 года Российский миротворческий контингент (РМК) вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья.
При участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 г. в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Из них Армении вернули 105, Азербайджану – 17. В свою очередь азербайджанской стороне передано 3 пакета карт минных полей.
РМК активно участвует в налаживании мирной жизни. В регион регулярно доставляется гуманитарная помощь, разминируются территории (с ноября 2020 г. проверено 1 937 зданий, очищено 2 311, 5 га территории и 683 км дорог, обнаружено более 26 тыс. взрывоопасных предметов). Восстанавливается необходимая для жизни инфраструктура. В свои дома вернулись порядка 53 тыс. беженцев.
МЧС России доставило в регион с декабря 2020 г. по июнь с.г. 1 581 тонну гуманитарных грузов (электростанции, инженерная и пожарная техника, предметы первой необходимости) и 800 тонн строительных материалов. Проведены работы по гуманитарному разминированию.
Продолжаем прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в полном объеме достоверных карт минных полей. Актуальным является и обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического наследия.
Намерены совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 г. Высоко оцениваем деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, вице-премьеров Азербайджанской Республики и Республики Армения. Подчеркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.
Отмечаем важность снижения напряженности на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Готовы оказывать все необходимое консультативное содействие.
Считаем важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. Востребован также вклад МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций.
Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики Армения при участии Российской Федерации в целях формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами.
Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества.
 

  Источник:FMG NEWS
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