﻿ Заявление МИД России в связи с годовщиной подписания трёхстороннего заявления

9
ноября 2021 года исполняется год со дня принятия Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным, Президентом Азербайджанской Республики
И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном
Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне
нагорно-карабахского конфликта. Данный шаг позволил положить конец
кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни в регионе. Сегодня
мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9
ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что
Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и
неукоснительному соблюдению всех его положений.
Развернутый
в соответствии с Заявлением от 9 ноября 2020 года Российский
миротворческий контингент (РМК) вносит существенный вклад в стабилизацию
обстановки и обеспечение безопасности в регионе. Это ценят наши
азербайджанские и армянские друзья.
При
участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 г. в общей сложности
возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Из них Армении вернули
105, Азербайджану – 17. В свою очередь азербайджанской стороне передано 3
пакета карт минных полей.
РМК
активно участвует в налаживании мирной жизни. В регион регулярно
доставляется гуманитарная помощь, разминируются территории (с ноября
2020 г. проверено 1 937 зданий, очищено 2 311, 5 га территории и 683 км
дорог, обнаружено более 26 тыс. взрывоопасных предметов).
Восстанавливается необходимая для жизни инфраструктура. В свои дома
вернулись порядка 53 тыс. беженцев.
МЧС
России доставило в регион с декабря 2020 г. по июнь с.г. 1 581 тонну
гуманитарных грузов (электростанции, инженерная и пожарная техника,
предметы первой необходимости) и 800 тонн строительных материалов.
Проведены работы по гуманитарному разминированию.
Продолжаем
прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных
задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению
судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в
полном объеме достоверных карт минных полей. Актуальным является и
обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического
наследия.
Намерены
совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по
разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном
Кавказе, сформулированные в Заявлении лидеров России, Азербайджана и
Армении от 11 января 2021 г. Высоко оцениваем деятельность Трехсторонней
рабочей группы под совместным председательством Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации, вице-премьеров
Азербайджанской Республики и Республики Армения. Подчеркиваем
необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов
конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и
транспортного потенциала Южного Кавказа.
Отмечаем
важность снижения напряженности на азербайджано-армянской
государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с
последующей демаркацией. Готовы оказывать все необходимое
консультативное содействие.
Считаем
важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в
первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом
социально-экономических и гуманитарных задач. Востребован также вклад
МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций.
Будем
всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской
Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы,
направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу
вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического
развития Южного Кавказа. Готовы также содействовать диалогу между
представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики
Армения при участии Российской Федерации в целях формирования атмосферы
доверия между азербайджанским и армянским народами.
Выступаем
за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и
их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества.