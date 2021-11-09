﻿ Права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана. | МИД Армении


 
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Права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана. | МИД Армении

Права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана. | МИД Армении 
Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по случаю годовщины соглашения о прекращении 44-дневной войны в Арцахе, заключенного 9 ноября 2020 года.

«С целью остановить агрессию против Арцаха и его народа, развязанную Азербайджаном  27 сентября 2020 года, с непосредственным участием Турции и привлечением иностранных боевиков, 9 ноября 2020 года при посредничестве президента России было подписано трехстороннее заявление о прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, на основе которого были развернуты российские миротворческие силы.
Сегодня мы еще раз преклоняемся перед теми отважными армянами, которые не пощадили свои жизни во имя права армянского народа жить и строить свое будущее, не позволив агрессорам осуществить намерение полностью изгнать армян из Арцаха.

44-дневная война, которая сопровождалась крупномасштабными нарушениями прав человека в международном масштабе со стороны Азербайджана, преднамеренными нападениями на гражданские инфраструктуры, памятники культуры, применением запрещенного оружия и другими военными преступлениями, привела к тысячам жертв, десяткам тысяч раненых, перемещенных лиц, к разрушениям. В результате войны ряд районов Арцаха подвергся этнической чистке, а население стало жертвами военных преступлений и массовых зверств, совершенных Азербайджаном. В частности, в результате войны 40 000 человек потеряли свои дома и имущество, более 17 000 гражданских объектов и инфраструктуры были разрушены, сотни мирных жителей были убиты или ранены, а судьба многих остается неизвестной.
Армения и Арцах последовательно выполняют положения трехстороннего заявления, всего через месяц после его подписания, несмотря на свое обязательство оставаться на позициях, бывших при  подписании, азербайджанские Вооруженные силы вторглись в села Хцаберд и Старый Тагер в Гадрутском районе Арцаха, совершив убийства и пленение армянских военнослужащих. Более того, после вывода армянских войск из регионов, упомянутых в документе, азербайджанская сторона ответила проникновением своих Вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения с этих же территорий, продолжив их незаконное развертывание.
Азербайджан до сих пор не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, удерживая в заложниках многих армянских военнопленных, заложников и других задержанных, что является грубым нарушением не только трехстороннего заявления, но и международного гуманитарного права.
Нарушения режима прекращения огня, закрепленного в трехстороннем заявлении, со стороны Вооруженных сил Азербайджана, носят регулярный характер и сопровождаются не только нанесением ударов по позициям Вооруженных сил Армении, Армии обороны Арцаха, но также мирным поселениям и мирным жителям, что приводит к человеческим жертвам и материальным потерям.
Умышленно передергивая и произвольно комментируя положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года о разблокировании инфраструктур в регионе, Азербайджан распространяет идею так называемого «коридора», угрожая применить силу, что не только противоречит букве  и духу заявлений, но также подрывает усилия по снижению напряженности в регионе.
Настойчиво проводимая руководством Азербайджана антиармянская политика, этнические чистки на территориях Арцаха, подконтрольных Азербайджану, разрушение и осквернение армянского культурного и религиозного наследия, а также препятствование международным гуманитарным организациям быть в Арцахе доказывают, что гарантирование права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана.
Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха и его народа, не могут стать основой для решения нагорно-карабахского конфликта. Утверждение Азербайджана, что не только нагорно-карабахский конфликт, но и Нагорный Карабах больше не существуют на международной арене в результате войны, также является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку в трехстороннем заявлении Нагорный Карабах представлен как территориальная единица.
Лишь полное выполнение положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, срочное урегулирование гуманитарных проблем, имеющих первостепенное значение, прежде всего, безоговорочное возвращение всех военнопленных, заложников и других лиц, определение судеб без вести пропавших и расследование случаев насильственных исчезновений, защита армянского культурного и религиозного наследия, а также полноценное восстановление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта могут создать предпосылки для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе.
Всеобъемлющее урегулирование конфликта возможно только путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что означает уточнение статуса Арцаха на основе принципа равенства народов и права на самоопределение, обеспечение безопасного возвращения перемещенных арцахских армян в свои дома на всей территории Арцаха и осуществление права армян Арцаха жить свободно и достойно.
Армения подтверждает свою готовность приложить практические усилия для разрядки ситуации в регионе, постепенного преодоления атмосферы враждебности, установления стабильности в регионе и открытия эры мирного развития. В то же время, для эффективности процесса необходимо, чтобы и Азербайджан занял конструктивную позицию, отказавшись от своей политики антиармянства и агрессивной риторики.
 
Источник МИД Армении

  Источник:FMG NEWS
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