﻿ Права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана. | МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с
заявлением по случаю годовщины соглашения о прекращении 44-дневной войны
в Арцахе, заключенного 9 ноября 2020 года.
«С целью остановить агрессию против Арцаха и его народа, развязанную
Азербайджаном 27 сентября 2020 года, с непосредственным участием Турции
и привлечением иностранных боевиков, 9 ноября 2020 года при
посредничестве президента России было подписано трехстороннее заявление о
прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта,
на основе которого были развернуты российские миротворческие силы.
Сегодня мы еще раз преклоняемся перед теми отважными армянами,
которые не пощадили свои жизни во имя права армянского народа жить и
строить свое будущее, не позволив агрессорам осуществить намерение
полностью изгнать армян из Арцаха.
44-дневная война, которая сопровождалась крупномасштабными
нарушениями прав человека в международном масштабе со стороны
Азербайджана, преднамеренными нападениями на гражданские инфраструктуры,
памятники культуры, применением запрещенного оружия и другими военными
преступлениями, привела к тысячам жертв, десяткам тысяч раненых,
перемещенных лиц, к разрушениям. В результате войны ряд районов Арцаха
подвергся этнической чистке, а население стало жертвами военных
преступлений и массовых зверств, совершенных Азербайджаном. В частности,
в результате войны 40 000 человек потеряли свои дома и имущество, более
17 000 гражданских объектов и инфраструктуры были разрушены, сотни
мирных жителей были убиты или ранены, а судьба многих остается
неизвестной.
Армения и Арцах последовательно выполняют положения трехстороннего
заявления, всего через месяц после его подписания, несмотря на свое
обязательство оставаться на позициях, бывших при подписании,
азербайджанские Вооруженные силы вторглись в села Хцаберд и Старый Тагер
в Гадрутском районе Арцаха, совершив убийства и пленение армянских
военнослужащих. Более того, после вывода армянских войск из регионов,
упомянутых в документе, азербайджанская сторона ответила проникновением
своих Вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения с этих
же территорий, продолжив их незаконное развертывание.
Азербайджан до сих пор не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября,
удерживая в заложниках многих армянских военнопленных, заложников и
других задержанных, что является грубым нарушением не только
трехстороннего заявления, но и международного гуманитарного права.
Нарушения режима прекращения огня, закрепленного в трехстороннем
заявлении, со стороны Вооруженных сил Азербайджана, носят регулярный
характер и сопровождаются не только нанесением ударов по позициям
Вооруженных сил Армении, Армии обороны Арцаха, но также мирным
поселениям и мирным жителям, что приводит к человеческим жертвам и
материальным потерям.
Умышленно передергивая и произвольно комментируя положения
трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года о
разблокировании инфраструктур в регионе, Азербайджан распространяет идею
так называемого «коридора», угрожая применить силу, что не только
противоречит букве и духу заявлений, но также подрывает усилия по
снижению напряженности в регионе.
Настойчиво проводимая руководством Азербайджана антиармянская
политика, этнические чистки на территориях Арцаха, подконтрольных
Азербайджану, разрушение и осквернение армянского культурного и
религиозного наследия, а также препятствование международным
гуманитарным организациям быть в Арцахе доказывают, что гарантирование
права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле
невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана.
Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы
против Арцаха и его народа, не могут стать основой для решения
нагорно-карабахского конфликта. Утверждение Азербайджана, что не только
нагорно-карабахский конфликт, но и Нагорный Карабах больше не существуют
на международной арене в результате войны, также является нарушением
трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку в трехстороннем
заявлении Нагорный Карабах представлен как территориальная единица.
Лишь полное выполнение положений трехсторонних заявлений от 9 ноября
2020 года и 11 января 2021 года, в частности, срочное урегулирование
гуманитарных проблем, имеющих первостепенное значение, прежде всего,
безоговорочное возвращение всех военнопленных, заложников и других лиц,
определение судеб без вести пропавших и расследование случаев
насильственных исчезновений, защита армянского культурного и
религиозного наследия, а также полноценное восстановление процесса
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта могут создать
предпосылки для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе.
Всеобъемлющее урегулирование конфликта возможно только путем мирных
переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что
означает уточнение статуса Арцаха на основе принципа равенства народов и
права на самоопределение, обеспечение безопасного возвращения
перемещенных арцахских армян в свои дома на всей территории Арцаха и
осуществление права армян Арцаха жить свободно и достойно.
Армения подтверждает свою готовность приложить практические усилия
для разрядки ситуации в регионе, постепенного преодоления атмосферы
враждебности, установления стабильности в регионе и открытия эры мирного
развития. В то же время, для эффективности процесса необходимо, чтобы и
Азербайджан занял конструктивную позицию, отказавшись от своей политики
антиармянства и агрессивной риторики.
Источник МИД Армении