Очередной семинар ПРООН поможет повысить результативность работы торговых домов Туркменистана

Под руководством специалиста ПРООН в Туркменистане 8 ноября состоялся онлайн-семинар для местных специалистов по эффективному укреплению продуктивности деятельности торговых домов государства за рубежом. На тренинге участвовали представители соответствующих ведомств, банков, а также СППТ. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан: Золотой век».

Высококвалифицированный международный консультант Анаит Смбатян поведала участникам семинара о лучших путях развития данной отрасли, поделилась имеющимся опытом, а также дала хорошие рекомендации касательно повышения эффективности деятельности торговых домов в зарубежных странах.

Подчёркнуто, что торговые дома являются одними из наилучших и продуктивных путей осуществления товаров. Они создаются с целью в дальнейшем представлять, популяризировать, продвигать на внешнем рынке местную продукцию, привлекать побольше иностранных инвесторов, а также участвовать в различных международных ярмарках, экспозициях. Их основная задача включается в увеличении объёма осуществлённых товаров, а не их запасов.

Кроме того, отдельное внимание было уделено тому, что активизация и дальнейшее развитие продуктивности работы торговых домов поспособствуют расширению экспорта и посодействует усилиям страны по восстановлению национальной экономики.