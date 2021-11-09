﻿ Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе

США призывают Азербайджан и Армению к полному выполнению условий прекращения огня.



В Вашингтоне призвали к возвращению всех оставшихся задержанных, полному учету пропавших без вести, добровольному возвращению перемещенных, гуманитарному разминированию и доступу международных гуманитарных организаций к нуждающимся, говорится заявлении ведомства.



Также США отметили важность продолжения контактов Армении и Азербайджана, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для урегулирования пока не решенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.