﻿ Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе


 
  • 13:27 – Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе 
  • 13:27 – Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе 
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Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе

Госдеп США выступил с заявлением по случаю годовщины прекращения огня в Арцахе 
США призывают Азербайджан и Армению к полному выполнению условий прекращения огня.

В Вашингтоне призвали к возвращению всех оставшихся задержанных, полному учету пропавших без вести, добровольному возвращению перемещенных, гуманитарному разминированию и доступу международных гуманитарных организаций к нуждающимся, говорится заявлении ведомства.

Также США отметили важность продолжения контактов Армении и Азербайджана, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для урегулирования пока не решенных  вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

  Источник:FMG NEWS
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