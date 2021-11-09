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Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. |МИД Республики Арцах

 Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. |МИД Республики Арцах
Год назад, 9 ноября 2020 года, благодаря активным посредническим усилиям Российской Федерации было подписано трёхстороннее заявление президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Данное заявление позволило положить конец 44-дневной вооружённой агрессии против Арцаха, развязанной Азербайджаном при прямом военном участии Турции, международных наёмников и террористов из Ближнего Востока, и заложило основу для ввода на территорию Арцаха миротворческого контингента России с целью поддержания мира в зоне азербайджано-карабахского конфликта.
Трёхстороннее заявление имеет важное значение с точки зрения обеспечения условий для поствоенного восстановления Республики Арцах. Общеизвестно, что нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения. Более того, применение силы не может отменить один из фундаментальных принципов международного права - равноправие и самоопределение народов, закреплённый в Уставе ООН и других основополагающих международных документах.
Позиция официального Степанакерта и воля народа Арцаха остались неизменными. Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Уважение реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение и деоккупация территорий, на которых он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного и долговременного мира в регионе.

  Источник:FMG NEWS
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