﻿ Срочное Заявление!

СМИ Бакинской Республики (Азербайджан) распространили информацию о незаконном визите министра обороны Турции Хулуси Акара
и именуемого себя президентом Бакинской Республики Ильхам Алиева с его
женой на территорию Республики Арцах, которая временно окупированна со
стороны фашистов Азербайджана, Турции и террористов ИГИЛ.
Визит
министра обороны Турции Хулуси Акара и президента Бакинской Республики
Ильхам Алиева на территории Арцаха без соответствующего на то
разрешения, проведение встреч с незаконными азербайджанскими
формированиями и высказывание армяноненавистнических заявлениий и
угрозамы применения силы, является ничем иным, как военно-политической
провокацией.
Визит министра обороны Турции Хулуси
Акара и президента Бакинской Республики Ильхам Алиева был намеренно
совершен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного
президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и
премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. Тем самым
военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая положения
трехстороннего заявления, намерено дестабилизирует обстановку в регионе,
бросая тень на деятельность российских миротворцев.
Вместо того,
чтобы немедленно вывести окупационные войска из городов Шуши, Гадрут и
других окупированных населенных пунктов Республики Арцах и принять новые
геополитические реалии во имя укрепления мира и безопасности в регионе,
руководство Азербайджана прибегает к дешевым военным и политическим
авантюрам, ориентированным на внутреннюю аудиторию.
Визит
министра обороны Турции Хулуси Акара и президента Бакинской Республики
Ильхам Алиева на окупированные территории Республики Арцах в очередной
раз свидетельствует о том, что Азербайджан продолжает оказывать
непосредственную поддержку незаконным террористическим вооруженным
формированиям из Игил, агрессивному сепаратизму и террористическим,
подрывным действиям на суверенной территории Республики Арцах.
Вместе
с тем, на окупированных территориях Арцаха, где временно размещены
российские миротворцы, сохраняется присутствие фашисткой армии
Азербайджана.
В результате этого 8 ноября азербайджанская сторона открыла огонь по
мирным жителям возле дороги Степанакерт-Шуши в зоне ответственности
российских миротворцев, которые вели строительные работы по
восстановлению инфраструктуры, в результате чего три человека получили
ранения и один был убит.
Мы решительно осуждаем грубое
нарушение вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня,
установленного заявлением от 9 ноября 2020 года.
Предупреждаем военно-политическое руководство
Азербайджана, что в случае повторения подобных незаконных визитов на
земли Республики Арцах, руководствуясь законами Республики Арцах, будут
приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма
и подрывных действий, а нарушители вне зависимости от должности, веры,
национальности и т.д. могут быть уничтоженны на месте со стороны
пограничных отрядов Арцаха