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Срочное Заявление!

 Срочное Заявление Арцаха!
 
СМИ Бакинской Республики (Азербайджан) распространили информацию о незаконном визите министра обороны Турции Хулуси Акара и именуемого себя президентом Бакинской Республики Ильхам Алиева с его женой на территорию Республики Арцах, которая временно окупированна со стороны фашистов Азербайджана, Турции и террористов ИГИЛ.

Визит министра обороны Турции Хулуси Акара и президента Бакинской Республики Ильхам Алиева на территории Арцаха без соответствующего на то разрешения, проведение встреч с незаконными азербайджанскими формированиями и высказывание  армяноненавистнических заявлениий и угрозамы применения силы, является ничем иным, как военно-политической провокацией.
 
Визит министра обороны Турции Хулуси Акара и президента Бакинской Республики Ильхам Алиева был намеренно совершен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. Тем самым военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, намерено дестабилизирует обстановку в регионе, бросая тень на деятельность российских миротворцев.

Вместо того, чтобы немедленно вывести окупационные войска из городов Шуши, Гадрут и других окупированных населенных пунктов Республики Арцах и принять новые геополитические реалии во имя укрепления мира и безопасности в регионе, руководство Азербайджана прибегает к дешевым военным и политическим авантюрам, ориентированным на внутреннюю аудиторию.

Визит министра обороны Турции Хулуси Акара и президента Бакинской Республики Ильхам Алиева на окупированные территории Республики Арцах в очередной раз свидетельствует о том, что Азербайджан продолжает оказывать непосредственную поддержку незаконным террористическим вооруженным формированиям из Игил, агрессивному сепаратизму и террористическим, подрывным действиям на суверенной территории Республики Арцах.

Вместе с тем, на окупированных территориях Арцаха, где временно размещены российские миротворцы, сохраняется присутствие фашисткой армии Азербайджана.
 
В результате этого 8 ноября азербайджанская сторона открыла огонь по мирным жителям возле дороги Степанакерт-Шуши в зоне ответственности российских миротворцев, которые вели строительные работы по восстановлению инфраструктуры, в результате чего три человека получили ранения и один был убит.

Мы решительно осуждаем   грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, установленного заявлением от 9 ноября 2020 года.

Предупреждаем военно-политическое руководство Азербайджана, что в случае повторения подобных незаконных визитов на земли Республики Арцах, руководствуясь законами Республики Арцах, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и подрывных действий, а нарушители вне зависимости от должности, веры, национальности и т.д. могут быть уничтоженны на месте со стороны пограничных отрядов Арцаха
 
 

  Источник:FMG NEWS
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