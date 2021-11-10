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Анджелина Джоли

 
Анджели́на Джоли́, при рождении Войт, ранее Джоли Питт;
родилась. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая премию) и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
Дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в комедийном фильме «В поисках выхода» (где снимались также её отец и мать), однако известность получила после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.
Её наиболее успешными с коммерческой стороны фильмами стали «Малефисента» (сборы в мировом прокате — 758 миллионов долларов США), «Мистер и миссис Смит» (сборы в мировом прокате — 478 миллионов долларов США), «Особо опасен» (341 миллион долларов США), «Солт» (293 миллиона долларов США), а также «Турист» (278 миллионов долларов США), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (274 миллиона долларов США) и картина с участием Николаса Кейджа «Угнать за 60 секунд» (237 миллионов долларов США).
 

Признание

В 2004 году за гуманитарную работу, проведённую в Камбодже, премьер-министр страны наградил актрису званием почётного гражданина Камбоджи. В августе 2005 года актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги, направленные на помощь жителям и окружающей среде страны. В Камбодже в честь Анджелины назвали храм. В святилище снимали сцены Лары Крофт.
В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН.
В 2008 году паук Aptostichus angelinajolieae был назван в честь Анджелины Джоли в признание её работы в качестве посла доброй воли в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
16 ноября 2013 года Анджелине был вручён почётный «Оскар» (Награда имени Джина Хершолта) за активную волонтёрскую гуманитарную деятельность.
В 2014 году Королева Великобритании Елизавета II присвоила Анджелине Джоли почётный титул кавалерственной дамы в связи с награждением её орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу интересам внешней политики Великобритании и участие в глобальной кампании борьбы против сексуального насилия в зоне военных конфликтов.. Орден и знаки отличия вручены Анджелине Джоли в ходе личной аудиенции в Букингемском дворце.
 

Награды и номинации

Джоли — одна из первых актрис, выигравшая подряд три премии «Золотой глобус» в трёх разных номинациях: «Актриса второго плана в мини-сериале»: «Джордж Уоллес» (ТВ) (1997); «Лучшая актриса в телевизионном фильме или мини-сериале»: «Джиа» (ТВ) (1998); «Лучшая актриса в художественном фильме»: «Прерванная жизнь» (1999).
 
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

  Источник:FMG NEWS
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