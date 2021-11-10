Анджели́на Джоли́, при рождении Войт, ранее Джоли Питт;

родилась. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.



Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая премию) и двух «Премий Гильдии киноактёров США».

Дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в комедийном фильме «В поисках выхода» (где снимались также её отец и мать), однако известность получила после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».



В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Её наиболее успешными с коммерческой стороны фильмами стали «Малефисента» (сборы в мировом прокате — 758 миллионов долларов США), «Мистер и миссис Смит» (сборы в мировом прокате — 478 миллионов долларов США), «Особо опасен» (341 миллион долларов США), «Солт» (293 миллиона долларов США), а также «Турист» (278 миллионов долларов США), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (274 миллиона долларов США) и картина с участием Николаса Кейджа «Угнать за 60 секунд» (237 миллионов долларов США).

Признание В 2004 году за гуманитарную работу, проведённую в Камбодже, премьер-министр страны наградил актрису званием почётного гражданина Камбоджи. В августе 2005 года актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги, направленные на помощь жителям и окружающей среде страны. В Камбодже в честь Анджелины назвали храм. В святилище снимали сцены Лары Крофт.

В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН.

В 2008 году паук Aptostichus angelinajolieae был назван в честь Анджелины Джоли в признание её работы в качестве посла доброй воли в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

16 ноября 2013 года Анджелине был вручён почётный «Оскар» (Награда имени Джина Хершолта) за активную волонтёрскую гуманитарную деятельность.

В 2014 году Королева Великобритании Елизавета II присвоила Анджелине Джоли почётный титул кавалерственной дамы в связи с награждением её орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу интересам внешней политики Великобритании и участие в глобальной кампании борьбы против сексуального насилия в зоне военных конфликтов.. Орден и знаки отличия вручены Анджелине Джоли в ходе личной аудиенции в Букингемском дворце.

