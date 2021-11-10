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Крупнейшие компании Австрии предложили установить сотрудничество с Туркменистаном

Крупнейшие компании Австрии предложили установить сотрудничество с ТуркменистаномПредседатель туркменского МИД Рашид Мередов 9 ноября провёл переговоры с рабочей группой Австрии, во главе которой стоял руководитель австрийского ведомства европейских и иностранных дел Михаэль Линхарт. Собеседники акцентировали внимание на обсуждении основных аспектов билатерального партнёрства, а также актуальных вопросов международной повестки. В данном контексте принявшие участие на встрече австрийские предприятия предложили туркменским коллегам установить сотрудничество в приоритетных направлениях экономики и других областей. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Высокопоставленные чиновники выразили взаимную полную готовность к эффективному укреплению двустороннего взаимодействия в таких важных отраслях, как политика, торговля, экономика и культура. Также они подчеркнули, что нужно в будущем обратить внимание на углубление двусторонних контактов в энергетической, транспортно-логистической, торгово-экономической, медицинской, научно-образовательной и других сферах с прямым участием госорганов и частного сектора двух государств.

Кроме того, в рамках этой встречи ответственные лица провели презентацию инвестиционных возможностей стран, на котором активно приняли участие министры ведомств иностранных дел Австрии и Туркменистана, председатели надлежащих туркменских министерств и учреждений и предприниматели бизнес-Австрии.

Подведя итоги конструктивных переговоров, главами МИД была принята и подписана Программа партнёрства между ведомством иностранных дел туркменского государства и ФИЕИД австрийской республики на следующие 2 года.


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