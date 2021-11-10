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Шавкат Мирзиёев настаивает на ускорении приватизации в Узбекистане

  • 10.11.2021, 10:13,
  • В Мире + Европа
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Шавкат Мирзиёев настаивает на ускорении приватизации в УзбекистанеЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября провел рабочее совещание. Президент обозначил задачи по ускорению процессов приватизации государственных объектов. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба руководителя страны.

Власти Узбекистана в следующем году намерены выставить на продажу 1170 крупных, а также малоэффективных активов госпредприятий по всей республике. Это позволить пополнить бюджет приблизительно на 10 триллионов сумов.

Прием и оценку предложений по реализации активов, стоимостью свыше 10 миллионов долларов, будет осуществлять независимый иностранный консультант.  

Мирзиёев подчеркнул, что основными вопросами являются обеспечение прозрачности и внедрение новых методов приватизации. В данном контексте глава государства распорядился разработать ее стратегию и привлечь к этому процессу международных экспертов. 

Кроме того, узбекский лидер обратил внимание на необходимость привлечения к управлению стратегическими предприятиями высококвалифицированных зарубежных менеджеров. Он отметил важность того, чтобы инвесторы вместе с капиталовложением предлагали новые проекты и внедряли передовые технологии.

По итогам заседания президент поручил ответственным лицам разработать приватизационную программу на 2022 год с учетом поставленных задач.


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