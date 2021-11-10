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Картина «Туркменская школьница учит домашние уроки» понравилась жюри и посетителям

Картина «Туркменская школьница учит домашние уроки» понравилась жюри и посетителямВ Туркменистане завершился конкурс-выставка «Добрососедские отношения в изобразительном искусстве». Студенты Государственной академии художеств выставили свои работы по нескольким категориям. Экспозиции раскрывают не только их талант, но чувства доброжелательности и мира, дружбы. Многие рукотворные произведения искусства были посвящены детям, детству и национальной гордости. Картина с изображением «Туркменская школьница учит домашние уроки» также была по достоинству оценена жюри и посетителями выставки. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан: Золотой век».

Картины с изображением детей и подростков по истине затрагивающие и с определённым смыслом. Так например, сюжет, школьница делающая домашнее задание.

Девочка в белом школьном фартуке, какие носили школьницы практически во все времена. Но на дворе 21 век, об этом свидетельствуют через открытое окно стройные высотки. Поэтому вместо портфеля — традиционного атрибута учебы в школе бабушек и дедушек, удобный рюкзак, а вместо книг и тетрадей — компьютер. Но вот только глобус — учебное пособие, повторяющее нашу планету в уменьшенном виде — остался неизменным.Картина «Туркменская школьница учит домашние уроки» понравилась жюри и посетителям

Также, можно отметить скульптуру подростков, прыгающих друг через друга, которая исполнена так натурально, что молодого исполнителя хочется поздравить с великолепной работой.

Студент 6-го курса художественной Академии Агаджан Реджепов смог на холсте отобразить почти все достояния и свершения туркменского народа заняв 1-е место по живописи. А студентка 5-го курса Лейли Карова выполнила свою работу в 3D изображении, создав иллюзию что ахалтекинский конь украшенный в традиционные конные снаряжения хочет выйти из коврового изделия, стало победительницей в номинации по ковроткачеству. Второкурсница Махым Атакова, изобразившая выступление коней со всадниками на арене цирка, завоевала первое место по графике.  


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