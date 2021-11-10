﻿ Здание закрытого рынка на проспекте Комитаса будет укреплено, отремонтировано, модернизировано и станет туристической достопримечательностью Еревана

На очередном заседании Градостроительного совета при мэре Еревана одобрено проектное предложение по модернизации закрытого рынка на проспекте Комитаса 53 и строительству многофункционального жилого комплекса.



Архитектор Анаит Тарханян отметила, что рынок полностью сохранит свое предназначение. Здание государственного значения будет укреплено, отремонтировано, модернизировано и станет туристической достопримечательностью Еревана.



Инвестор выразил готовность параллельно отремонтировать крышу соседнего дома, чтобы установить единый подход в этом районе. На участке за закрытым рынком будет построен отдельный жилой комплекс из трех корпусов с развлекательными и служебными залами.