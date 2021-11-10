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За 2021 года в туркменскую экономику привлечено $236 млн инвестиций

За 2021 года в туркменскую экономику привлечено $236 млн инвестицийЗа 2021 год в туркменскую экономику привлечено $236 млн инвестиций, которые будут использованы на проекты в аграрии, зелёной энергетики, химии, транспорта, в создании малых и средних предприятий. Глава Внешэкономбанка Рахимберды Джепбаров рассказал на переговорах с австрийской делегацией возглавляемой руководителем внешнеполитического ведомства Михаэлем Линхертом, в которую вошли представители деловых кругов Австрии, о преимуществах в работе иностранных компаний в народно-хозяйственном и финансово-экономическом секторах Туркменистана.

Экспорт-импорт, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, по статистическим данным равен $9 млрд 192 млн; при этом экспортные показатели выше по импорту на $1 млрд 751 млн, составив $5 млрд 472 млн.

За 2021 года в туркменскую экономику привлечено $236 млн инвестицийНа данный период внешний долг Туркменистана не превосходит 11% от ВВП, кроме того, страна всегда вовремя платит по кредитам и долгам. Сейчас крупными инвесторами являются Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, ФРГ, США.

Основная часть кредитных средств, вложена нефтегазовая промышленность это около половины общего ссудного займа, далее идут инвестиции на развитие химической промышленность составляя, почти одну пятую части кредитного пакета, кроме того на сельское хозяйство, транспортная и телекоммуникацию, электроэнергетику приходится по одной десятой части ссудного портфеля. 

Как отметили участники переговоров, перспективными векторами двухстороннего сотрудничества могли бы стать нефтяная, газовая, химическая, текстильная области, сельхоз индустрия, транспортно-телекоммуникационная сфера.


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