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В Ташкенте обсудили вопросы социально-экономического развития страны

  • 10.11.2021, 15:35,
  • В Мире + Европа
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В Ташкенте обсудили вопросы социально-экономического развития страныВ Комитете Сената по вопросам бюджета и экономических реформ 10 ноября состоялось заседание, посвящённое стратегии социально-экономического развития Узбекистана на ближайшие пять лет, которую озвучил в своём выступлении 6 ноября президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Сената. 

Главной темой заседания стало обсуждение плана главы государства «От Стратегии действий – к Стратегии развития», в котором определены основные направления и пункты построения нового, современного государства Узбекистан.

Одним из приоритетных пунктов по воплощению в жизнь стратегии развития нового Узбекистана было названо реформирование законодательства, направленное на усиление парламентского контроля, углубление полномочий региональных исполнительных органов и гарантию исполнения законов. 

Не менее важно для построения нового демократического государства является борьба с коррупцией, защита прав предпринимателей и собственников. Также участники заседания отметили меры по повышению качества медицины и образования. 

Планируется, что к 2030 году Узбекистан войдёт в список стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего. Для достижения этих показателей будут проводиться меры по стимулированию частного предпринимательства и привлечению иностранных инвестиций. 

Высокие темпы роста экономики могут гарантировать также сдерживание инфляции на уровне не выше 5 процентов, снижение налогов и предоставление комфортной бизнес-среды для предпринимателей.


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