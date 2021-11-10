Глава МИД Таджикистан принял участие в инаугурации гендиректора ЮНЕСКО

Глава министерства иностранных дел Таджикистана Сироджидин Мухриддин 9 ноября в рамках своего визита в Париж провёл встречу с новоназначенным генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. В ходе встречи министр высоко оценил уровень и содержание многогранных отношений Таджикистана с ЮНЕСКО пол руководством Азуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Руководитель внешнеполитического ведомства поздравил гендиректора со вторым назначением на эту должность и пожелал ей успехов и больщих достижений в дальнейшей деятельности.

Таджикская сторона поблагодарила Азуле за содействие в проведении и непосредственное участие в торжественном мероприятии Дня культуры Таджикистана в ЮНЕСКО вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которое состоялось 14 октября 2021 года.

Следует отметить, что 9 ноября на полях 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже Одри Азуле была назначена генеральным директором ЮНЕСКО на второй срок.

Таджикистанская делегация также принимает участие в данной конференции.