Шавкат Мирзиёев возмутился ходом развития медицины в Узбекистане

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября провел заседание с участием правительства, в ходе которого раскритиковал деятельность чиновников в сферах развития первичного звена медицины и оказания кардиологических услуг. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев назвал неудовлетворительной работу специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии республики. Он распорядился трансформировать его в многопрофильную клинику, создать в нем новые современные лаборатории и организовать для врачей повышение квалификации в ведущих зарубежных медучреждениях.

Узбекский лидер подчеркнул, что необходимо дополнительно обучать семейных врачей и медсестер выявлять и лечить болезни сердца на ранних стадиях. Он также обратил внимание, что важно шире пропагандировать ведение здорового образа жизни и повысить охват оказания кардиологических услуг для населения в регионах.

В связи с этим власти с 2022 года намерены внедрить новую профилактическую систему раннего выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ввести единый реестр таких пациентов и обеспечить нуждающихся бесплатными лекарствами. Кроме того, они оснастят районные больницы кардиологическим оборудованием 4 видов, а лаборатории обеспечат необходимыми приборами и реагентами.

В целом власти на обеспечение первичного звена медицины в следующем году выделят из бюджета 580 миллиардов сумов, что в 3 раза больше, чем в текущем.