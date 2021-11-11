Топ-Модель Аня Рубик
- 11.11.2021, 19:41,
- Развлечения Мода и Стиль Шоу бизнес Фотографии
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Источник:FMG NEWS
Топ-Модель Аня Рубик (Anna Helena Rubik)
род. 12 июня 1983, Жешув, Польша — польская топ-модель.
В настоящее время живёт в Нью-Йорке. Аня занимает 18 место в списке самых высокооплачиваемых моделей.
В 2009—2011 годах принимала участие в показах Victoria’s Secret.
Внешний вид
Рост 179 см
Грудь 86,5 см
Талия 61 см
Бёдра 89 см
Цвет волос блондинка
Цвет глаз голубые
Размер одежды 34
Размер обуви 40
Агентства:
Аня Рубик подписывала контракты со следующими модельными агентствами:
2pm Model Management (Копенгаген)
Ace Models (Афины)
Chic Management (Сидней)
D’Vision Model Management (Варшава)
Mikas (Стокгольм)
Modelwerk (Гамбург)
Next Company Model Management (Вена)
Next Model Management (Лондон, Нью-Йорк, Париж)
Seeds Management (Берлин)
The Fashion Model Management (Милан)
View Management (Мадрид, Барселона)
33-летняя польская топ-модель Аня Рубик стала звездой рекламной кампании модного французского бренда Iro. Красавица примерила наряды для настоящих женщин. Правда все наряды выполнены исключительно в черном цвете.
Польская
красавица Аня Рубик стала главной героиней июльского выпуска испанского
издания модного журнала ELLE. Снимал топ-модель, в нарядах из последней
коллекции французского бренда Iro, фотограф Ксави Гордо.
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