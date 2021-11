Топ-Модель Аня Рубик (Anna Helena Rubik)

род. 12 июня 1983, Жешув, Польша — польская топ-модель.

В настоящее время живёт в Нью-Йорке. Аня занимает 18 место в списке самых высокооплачиваемых моделей.

В 2009—2011 годах принимала участие в показах Victoria’s Secret.



Внешний вид

Рост 179 см

Грудь 86,5 см

Талия 61 см

Бёдра 89 см

Цвет волос блондинка

Цвет глаз голубые

Размер одежды 34

Размер обуви 40



Агентства:

Аня Рубик подписывала контракты со следующими модельными агентствами:



2pm Model Management (Копенгаген)

Ace Models (Афины)

Chic Management (Сидней)

D’Vision Model Management (Варшава)

Mikas (Стокгольм)

Modelwerk (Гамбург)

Next Company Model Management (Вена)

Next Model Management (Лондон, Нью-Йорк, Париж)

Seeds Management (Берлин)

The Fashion Model Management (Милан)

View Management (Мадрид, Барселона)



33-летняя польская топ-модель Аня Рубик стала звездой рекламной кампании модного французского бренда Iro. Красавица примерила наряды для настоящих женщин. Правда все наряды выполнены исключительно в черном цвете.



Польская красавица Аня Рубик стала главной героиней июльского выпуска испанского издания модного журнала ELLE. Снимал топ-модель, в нарядах из последней коллекции французского бренда Iro, фотограф Ксави Гордо.

