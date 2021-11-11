С участием Туркменистана прошла презентации по оценке опасности речных и дождевых паводков в ЦА

С участием туркменской стороны прошла видео онлайн-презентации по оценке опасности речных и дождевых паводков в Центрально-азиатском регионе. Данные представленные программой «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения рисков бедствий в ЦА», спонсируемой Европейским Союзом, помогут при планировании, выборе решений в градостроительстве, снижения риска и потерь при реализации национальных проектов. Об этом сообщили в госинформагенстве «Туркменистан: золотой век».

Программа, финансируемая Всемирным Банком и Глобальным фондом по снижению опасности стихийных бедствий и восстановлению (GFDRR), вносит огромный вклад в достижение Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030гг, в которой также участвует Туркменистан, а также способствует реализации ЦУР, связанных с задачами снижения риска бедствий и созданию потенциала противодействия таким проявлениям.

Напомним, что проект осуществляется при посредничестве Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, созданным УСРБ ООН, и направлен на укрепление финустойчивости и предварительному анализу инвестиций с учетом рисков для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и климатическим изменениям в Центральной Азии. Сюда входит определение и составление карт по зонам риска, своевременная осведомлённость, анализ и информированность стран-участниц. Срок реализации программа заканчивается 31 декабря 2023 года.