﻿ Анна Селезнёва | российская топ-модель.

Анна Селезнёва (род. 29 июля 1990), Москва, Российская Федерация) — российская топ-модель.
Согласно русскому изданию Vogue, Селезнёва – любимица самых влиятельных в мире фотографов моды, таких как Марио Тестино, Стивен Майзел и Питер Линдберг.
Биография
Анна Селезнёва родилась в Москве 29 июля 1990 года в семье с армянскими корнями по матери и русскими по отцу. Её мать – преподаватель русского языка. По окончании средней школы, она поступила в Московский институт психоанализа, на факультет психологии.
Внешний вид
Рост 177 см[2]
Грудь 78
Талия 60
Бёдра 85
Цвет волос Светло-русые
Цвет глаз голубые
Размер одежды 34 (EU), 4 (US)
КарьераВ 2007 году, когда Селезнёва была студенткой первого курса, в московском McDonald's
её увидел агент из Best Model Group и предложил попробовать себя в роли
модели. «Ко мне подошёл молодой человек»,– рассказала Селезнёва
американскому New York Magazine, – «и сказал: „Ты такая красивая, ты бы не хотела стать моделью?"» Предложение агента оказалось серьёзным, и Селезнёва согласилась, а уже через 2 месяца получила первую работу в Париже. После того, как новую девушку заметили на показах Celine и Dries Van Noten, она в одночасье стала пользоваться популярностью.
В 2008 - 2011 годах последовали многочисленные обложки самых
престижных журналов моды, таких как итальянский, французский и русский Vogue, а также Tatler, i-D, V и других.
Фотографам и редакторам моды понравились её высокие скулы, раскосые
глаза и длинные ноги, а кроме того – умение перевоплощаться то во
взрослую femme fatale, то в невинную девочку с распахнутыми ресницами.
Несмотря на то, что модельный стаж Селезнёвой недолог, у неё на
счету такое количество съемок и показов, похвастаться каким может далеко
не каждый. Она принимала участие в рекламных кампаниях Guerlain, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Emporio Armani, Ralph Lauren, Versace и Vera Wang. Ходила по подиуму на показах лучших Домов моды – Chanel, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Dior, Louis Vuitton, Valentino и многих других.
Согласно русскому Vogue, «первое время Анну периодически сравнивали с Кейт Мосс
– из-за в чем-то схожего типажа, но сейчас её уже воспринимают как
абсолютно самодостаточную модель, которая не нуждается ни в каких
сравнениях – потому что она красива и талантлива сама по себе, а совсем
не как чья-то копия».
Согласно французскому Vogue, в 2009 году Селезнёва входила в топ-30 самых востребованных моделей мира первой декады второго миллениума. В рейтинг мировых топ-моделей влиятельного американского веб-сайта модельной индустрии, Models.com, на май 2013 года она входила под номером 36, однако больше не числится в этом рейтинге начиная с сентября 2013 года.