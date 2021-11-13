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ПРООН и Аппарат Омбудсмена провели семинар повышения защиты прав человека в Туркменистане

  • 13.11.2021, 05:16,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ПРООН и Аппарат Омбудсмена провели семинар повышения защиты прав человека в ТуркменистанеПри поддержке МИД Туркменистана 11-12 ноября прошла онлайн-конференция организованная ПРООН и Аппаратом Уполномоченного представителя по правам человека в государстве. Участникам вебинара представили материалы на тему «Международная практика и нормы взаимодействия национальных правозащитных институтов с правоохранительными органами, объединениями адвокатов и международными правозащитными учреждениями». Об этом сообщила пресс-служба ПРООН в Туркменистане.

Известный мировой специалист Петр Иискола рассказал присутствовавшим лучшие системы связей Аппарата Омбудсмена с правоохранительными ведомствами и другими органами в сфере защиты человеческих прав с учётом Парижских принципов.

Программный аналитик ПРООН по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту Акмурат Данатаров говоря о целях проекта особо отметил, что семинар повысить осведомленность представителей правоохранительных органов, адвокатов о передовом международном опыте сотрудничества с Аппаратом Омбудсмена, а также о стандартах ООН в обращении с заключенными, руководстве о роли прокуроров, принципах и руководящих положениях ООН, касающихся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия.

Семинар является частью целевого проекта «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», финансируемого правительством Канады, который нацелен на усиление режима безопасности, продвижения и осуществления прав человека в Туркменистане посредством перестройки правовой системы страны на основании мировых обязательств по правам человека и улучшение институциональных способностей Аппарата Омбудсмена.


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