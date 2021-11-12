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Туркменское предприятие по производству полипропиленовой пряжи увеличило объём экспорта товаров

  • 12.11.2021, 17:53,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменское предприятие по производству полипропиленовой пряжи увеличило объём экспорта товаровХозяйственное общество «Бег Йупек», производящее полипропиленовую пряжу PP BCF (многонитевая), которая изготавливается из местного сырья, ранее доставило очередную партию своей высококачественной продукции в Узбекистан. Подчёркнуто, что пряжа этого учреждения пользуется большой популярностью у пользователей иностранных государств, чему наглядным доказательством служит то, что предприятие экспортирует свои товары в Азербайджан, Турцию, казахскую республику и Эмираты. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей страны.

Особо нужно отметить то, что волокно, которое производители получают из нефтяных отходов, используется в создании основы и нити ковров из синтетики. Высококачественное волокно BCF имеет следующие отличия от других разновидностей: низкая стоимость, антистатические свойства, податливость термической отделке, стойкостью к различным загрязнениям, отсутствием аллергической реакции, качеством эффективно сохранять цвет во время всего служебного срока.

Ключевой особенностью данного изделия является химическая инертность. Это, в свою очередь, означает следующее: покраску ковра из полипропилена можно осуществить только при производстве нити, а готовой продукции цвет придать невозможно. Полипропиленовые ковры обладают весьма ярким красочным внешним видом, а их самой главной особенностью является лёгкость, сверхудобность, простота в уходе и очень доступная цена.


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