Молодёжка порадовала!

Молодёжная сборная России в матче пятого тура отборочного цикла Чемпионата Европы крупно одолела в Химках словацкую сборную 3:0. Мячи в активе Даниила Хлусевича, Гамида Агаларова и Тимура Сулейманова.

Мы уже не раз подчёркивали, что футбольный праздник можно устроить в любое время и в любом месте. Тем более на матче столь высокого статуса. Всё-таки отбор на Евро для молодёжных команд очень важное событие. Понятно, что вершиной является национальная сборная. Но ведь надо учиться побеждать с раннего возраста!

Словакия в последнее время становится в европейском футболе грозной силой. Немало игроков из этой страны играет Топ-чемпионатах. Вот и хочется понять, откуда берутся «Гамшики». И как на их фоне будет смотреться наша молодёжь.

РФС принял на эту игру довольно смелое по нынешним временам решение: бесплатный вход на 500 зрителей и без кьюар-кода! Хочется сказать, браво! Даже с учётом холодной погоды и позднего начала матча это стоит только приветствовать. И ведь люди-то пришли и поддержали своих парней.

В принципе, подопечные Михаила Галактионова принялись, после небольшой разведки, активно идти на ворота Крайчирика. Так на 19-й минуте Агаларов не попал по мячу из выгодной позиции, а гости ответили прорывом по правому флангу и откровенно «простили» нас. Однако действия россиян в нападении носили более системный характер. Так удар Севикяна был очень эффектным, но чуть-чуть неточным. Зато на 34-й минуте капитан молодёжки Умяров сделал хороший пас на Хлусевич, однозначно лучшего игрока матча, будущий «спартаковец» отыгрался с Севикяном, показал куда ему необходимо скинуть мяч под удар и из-за пределов штрафной площади с правой ноги пробил так, что вратарь даже прыгнув, до мяча так и не дотянулся. 1:0. Тут-то гости и «поплыли» и не выходили из этого состояния до перерыва. Хлусевич делал с ними всё, что хотел. Мог тут же забить второй мяч. Затем отдал отличный пас на Севикяна, который тот не использовал. А ещё был момент у Агаларова. И всё же на исходе тайме Наиль Умяров увидел почти во вратарской Марадишвили, Константин головой скинул мяч на Агаларова и тут уже лучший снайпер РПЛ текущего сезона не промахнулся. И тоже головой в касание вколотил мяч в сетку. 2:0!

В начале второго тайма Умяров в очередной раз разрезал всю оборону гостей идеальной передачей и Хлусевич уже исполнял – перекладина! И вот после этого словацкие футболисты показали характер. Они пошли вперёд большими силами. И после углового Кметь пробил очень опасно. Бориско прыгнул, но дезориентированный рикошетом до мяча не достал, но за нас сыграла перекладина. Серия замен, конечно, не могла не сказаться и какое-то время россиянам пришлось адаптироваться на поле без Умярова, Марадишвили, Агаларова, Хлусевича. И постепенно парни нашли себя. Прохин мог забить после стандарта. Наконец, Тюкавин выдал пас-конфетку на Сулейманова и Тимур не оставил шансов голкиперу соперников. Всё было сделано красиво. Отмечаем, что в этой комбинации приняли участие ещё и Степанова с Иосифовым. Трое из них, как раз и вышли на замену.

3:0 – в отличном настроении готовимся к матчу с Испанией. А там, ну чем чёрт не шутит!

Футбол. Чемпионат Европы-2023. U-21. Квалификация.

Россия – Словакия – 3:0 (2:0)

Голы: Хлусевич, 34 (1:0). Агаларов, 45 (2:0). Сулейманов, 82 (3:0).

Россия: Бориско, Степанов, Прохин, Сильянов, Хлусевич (Сулейманов, 80), Мухин, Умяров (Пруцев, 60), Севикян (Иосифов, 59), Литвинов, Марадишвили (Черников, 64), Агаларов (Тюкавин, 64).

Словакия: Крайчирик, Ковачик, Оберт, Коша, Месик, Покорны (Небыла, 85), Кадак (Гоно, 46), Лавринчик (Лихи, 64), Труса, Галчик (Гольян, 46), Капралик (Кметь, 64).

Предупреждения: Покорны, 81. Литвинов, 85.

Судьи: Кьесгор, Скитте, Даль (все — Дания).

12 ноября 2021 года. Химки. «Арена Химки». 296 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Алексей Костин.