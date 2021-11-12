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Ушаков начал с уверенной победы

  • 12.11.2021, 21:33,
  • Спорт
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Московское «Динамо» в матче Предварительного этапа Суперлиги женского Чемпионата России по волейболу в трёх партиях обыграло белорусскую «Минчанку». Это была первая игра российской команды под руководством нового главного тренера Константина Ушакова.





Конечно, старт московского «Динамо» в Суперлиге неприятно удивил поклонников команды. Поражения от калининградского «Локомотива», «Динамо Ак-Барса» и «Уралочки-НТМК» уже больно ударили по самолюбию самих волейболисток и по амбициям руководства команды. Что ж, настало время разобраться в неудачах. Тем более что они пока ещё носят локальный характер и всё ещё можно исправить. Так что матч с «Минчанкой», который нужно было обязательно выигрывать, для нового тренера хозяев Константина Ушакова, стал ещё и очередным плацдармом для проверки внутренних резервов. Про тренерскую замену в «динамовском» стане мы уже писали. Поэтому повторяться не станем. Лишь пожелаем великолепной «связке» в прошлом и успешному тренеру  удачи и на посту столичной команды.





«Минчанка», кстати, тоже начала сезон в таком же темпе, как и «динамовки» — две победы в пяти турах. Только вот от белорусских девушек никто особенно не ждёт борьбы за самые высокие места. В отличие от «Динамо», чей старт, мягко говоря, удручает. Несмотря на все нынешние коллизии. Отсюда и смена тренера. А гостий тренирует Станислав Саликов, который, между прочим, вместе с Ушаковым, возглавлял сборную Беларуси на минувшем Чемпионате Европы. А сейчас тренеры оказались по разные стороны баррикад.





Гостьи сумели дать бой хозяйкам. Однако действия «динамовок» были столь отлажены, что даже временные трудности не поколебали уверенности в их силах. Конечно, когда у Гончаровой идёт игра, то сделать вообще что-либо сложно. Да и Василева атаковала весьма уверенно. К тому же, Романова часто задействовала Фетисову, Полякову и Кроткову. И надо признать, что «минчанкам» было трудно этому что-либо противопоставить. Да, борьба была навязана, да, в первых двух партиях преимуществом хозяек было, что называется, рабочим, да, атаки Лебедкиной и Секретовой, порой, вынуждали Ушакова вносить в игру точечные коррективы. Но не более. В целом, успех, бело-голубых был закономерен. И именно в трёх партиях.





3:0 – понятно, что главные матчи у Ушакова ещё впереди, но победное начало, конечно же, радует.





Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. Предварительный этап.





«Динамо» Москва – «Минчанка» Беларусь – 3:0 (25:22, 25:21, 25:17)





«Динамо»: Гончарова 16, Василева 13, Фетисова 8, Полякова 8, Кроткова 7, Халецкая 2, Романова 1.





«Минчанка»: Лебедкина 10, Секретова 9, Лозю к7, Столяр 6, Шуленева 4, Смирнова 4, Маркевич 3, Саликова 2, Вакулко 1.





12 ноября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 150 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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