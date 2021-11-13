Валерий Карпин: «Дополнительной мотивации на решающий матч с Хорватией никому не нужно»

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин во время послематчевой пресс-конференции поделился своими впечатлениями о поединке с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором его подопечные разгромили своего соперника со счётом 6:0, а также рассказал о том, с каким настроем наша сборная подходит к решающей игре с Хорватией.

Валерий Карпин, главный тренер национальной сборной России по футболу:

— Убеждён, что никакой дополнительной мотивации на решающий матч с Хорватией не нужно, так как на кону выход на чемпионат мира. А сверхмотивация, наоборот, может только навредить.

Касательно игры Миранчука могу сказать, что, конечно, в первом тайме из-за отсутствия практики игрового тонуса ему не хватало, поэтому с его стороны было много необоснованных потерь. Во втором же тайме у него стало получаться абсолютно всё. И вообще, когда он в хорошем тонусе, то может сыграть на любой позиции, которая связана с атакой. Но каким бы не было у футболиста мастерство, ему нужен игровой тонус.

Что касается отсутствия сегодня в игре Джикии и Баринова, то повреждение Джикии с одной стороны тоже повлияло на наше решение оставить его на скамейке запасных. Но ещё причиной этого стало то, что за прошедшие два месяца он больше всех сыграл минут. Баринов второй по этому показателю среди игроков сборной. Когда ты сыграл больше 20 матчей за последние 2 месяца, накопившаяся усталость даёт о себе знать. Естественно, играя с Кипром, мы думали о матче в Хорватии, и нам не хотелось никого потерять. В итоге обошлись без жёлтых карточек и травм. Ну, не считая носа Глебова, но думаю, с ним всё будет нормально.

Относительно того, что с Кипром у нас получились два разных тайма, то я в перерыве ничего сверхъестественного ребятам не говорил. Даня сказал, что я напихал, но его не было в раздевалке. Я никому не пихал. Мы подкорректировали некоторые позиции игроков в атаке. Но думаю, что, прежде всего, повлияло не это, а второй забитый нами гол. Ушла скованность, которая появилась после первого гола в начале матча. Возможно, быстрый гол сыграл с нами злую шутку, у кого-то получилась расхлябанность. Две-три необоснованные потери привели к напряжению у наших ворот. Думаю, что если бы в первом тайме забили второй гол, то и игра была бы похожа на то, что было во втором. К тому же киприоты после второго гола, скажем так, подразвалились.

Впечатление после победы в Санкт-Петербурге приятные, радостные. Но говорить по одной этой игре о тенденции, что этот стадион для меня счастливый, не стоит. Думаю, что со мной или без меня сборная ещё проведет тут матчи. Но поле сегодня было, мягко говоря, не лучшего качества. А если честно, безобразное.

Если рассуждать о прошедшей игре в целом, то отмечу, что отрезками у нас бывал хороший прессинг. В некоторые моменты были правильные перестроения. Но сказать, что меня всё удовлетворило в какой-то из фаз игры, не могу. Крупный счёт порадовал. Он никак не может сыграть в минус перед матчем с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы была игра, например, с Мальтой. В таком случае могло бы показаться, что мы в порядке и легко их обыграем. А тут не надо никого настраивать на Хорватию с учётом того, что стоит на кону. Сборная Хорватия — это отдельная тема.

Никакой проблемы в том, что нашу команду с Хорватией устроит ничья, не вижу. Я думаю, все бы подписались месяц назад быть в такой ситуации, что у нас будет больше очков, чем у Хорватии. После Мальты все говорили, как жаль, что не забил Осипенко, потому что у нас была бы лучшая разница забитых и пропущенных мячей, а сейчас у нас даже больше очков. Денег бы дали, чтоб находится в нашем нынешнем положении.

Игрой Мостового я доволен. Вне зависимости от того, что он сегодня забил гол. Даже если бы не забил, то всё равно был бы доволен.

Сергеева и Кругового не выпустил, потому что у нас в распоряжении было только пять замен. Мы заменили тех ребят, что были на жёлтых карточках. Дивееву дали паузу. Потом за икроножную схватился Мостовой, так что пришлось менять и его. Ну а Терехова мы не планировали менять.

Игрой Сафонова, как и действиями Гилерме в предыдущих матчах, я доволен. Вратари делают то, что и должны делать в таких ситуациях — отбивать такие мячи, как было в эпизоде на 45-й минуте игры.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.

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