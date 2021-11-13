Премьер Таджикистана указал на важность снятия торговых барьеров в СНГ

Руководитель исполнительного органа государственной власти Таджикистана Кохир Расулзода 12 ноября предложил своим коллегам из стран-участниц СНГ упростить торговлю продукцией первой необходимости внутри Содружества. По его словам, это нужно сделать во избежание продовольственного кризиса, сообщает телеканал «Россия 24».

Чиновник указал на важность пересмотра режима поставок продуктов, услуг капитала и рабочей силы между государствами, входящих в состав СНГ. Он отметил, что данный процесс поможет в первую очередь стимулировать экономический рост соответствующих стран.

Госслужащий акцентировал внимание на необходимости сохранения непрерывности производственных и сбытовых цепочек.

В продолжение темы Расулзода рассказал о состоянии экономики центральноазиатской республики. По его словам, за первые 9 месяцев этого года валовой внутренний продукт Таджикистана составил около 8,9%. За соответствующий период также было зарегистрировано повышение инвестиционного и потребительского спроса. Объём производства в сфере промышленности достиг почти 23%.