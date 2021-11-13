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Халк Маслахаты одобрил закон о госбюджете на 2022 год

  • 13.11.2021, 10:28,
  • В Мире + Европа
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Халк Маслахаты одобрил закон о госбюджете на 2022 годПредставители Халк Маслахаты 12 ноября единогласно одобрили ряд важных законов, среди которых был нормативно-правовой акт, касающийся государственного бюджета на следующий год. В рамках собрания было отмечено, что главный финансовый документ страны призван повысить благосостояние граждан, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Все законы, которые рассматривались на третьей сессии Халк Маслахаты Милли Генгеша, ранее были приняты представителями Меджлиса.

В ходе заседания было подчёркнуто, что госбюджет на 2022 год предусматривает выделение большого объёма средств на стимулирование инвестиционной деятельности, оказание соцуслуг, развитие системы здравоохранения и образования, повышение размеров заработных плат, пенсий, стипендий и пособий, индустриализацию, обеспечение населения работой.

Среди других одобренных нормативно-правовых актов — законы о доверительном управлении госимуществом, о государственном земельном кадастре, о правовом положении иностранцев, о присоединении к соглашению о формировании глобального института зелёного роста, приватизации госимущества, дорогах, соцзащите населения, экобезопасности.


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