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В Госдуму направлен законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

В Госдуму направлен законопроект об использовании QR-кодов в общественных местахПравительства Российской Федерации направило в Госдуму законопроекты о применении QR-кодов в общественных местностях и на нескольких видах транспорта. Эти меры проведены на фоне тяжёлых обстоятельств с коронавирусной инфекцией. Законом предполагается, что граждане смогут посещать места с массовыми мероприятиями, культурные учреждения и другие места с предъявлением или QR-кода о прививке, или документа, подтверждающего, что человек переболел, или медицинского отвода от вакцинации, передаёт пресс-служба Кабмина.

До 1 февраля 2021 года при отсутствии у человека определённых документов для посещения вышеуказанных объектов он сможет показать отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая перспектива будет только у граждан с медотводом.

Решение о применении QR-кодов и списке объектов, где они будут нужны, будут принимать региональные власти. Нормы законопроекта будут активны до 1 июня 2022 года. 

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» является законом-спутником, который регулирует порядок применения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.


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