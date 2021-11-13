Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с Альфонсо Ди Риццо, Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Армении. Обсудили возможности расширения взаимодействия в сферах экономики, туризма и строительства. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

Глава правительства выразил поздравление Ди Риццо с началом деятельности и пожелал больших достижений. Отметив существование хороших политических и деловых связей, он выразил уверенность на продолжение этой стратегии. В частности, наращивание плодотворных двухсторонних отношений по многим направлениям.

В свою очередь, посол отметил, что действия будут вестись для углубления кооперации. Особо подчеркнул заинтересованность в развитии экономических взаимоотношений и реализации совместных программ.

В данном контексте, собеседники особо отметили такие перспективные области как сельское хозяйство, туризм, медицина, строительство и современные технологии.

Кроме того, планируется организовать совещание межгосударственной комиссии с целью оживления сотрудничества.