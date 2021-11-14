Дарья Вербова — канадская топ-модель украинского происхождения.





Биография

Дарья родилась 19 ноября 1983 года в Кракове (Польша), в украинской семье. Дарье было меньше трёх лет, когда семья переехала в Канаду. Её детство прошло в городе Миссиссога (Онтарио, Канада).





Дарья очень любит своих родителей, у неё есть брат Орест и сестра Оксана. У них дружная семья, и они всегда поддерживают друг друга.





О модельной карьере Дарья даже не задумывалась. Всё получилось случайно: её заметила мама одного из одноклассников, директор модельного агентства в Торонто. В 13 лет Дарья Вербова была высоким, худым подростком со спортивной фигурой.





Первые шаги в модельном бизнесе сделала в 14 лет, победив на местном конкурсе, и год после этого работала в студии «Susan J. Model & Talent», позже заключила контракт с известным агентством Elite Models. В 2002 году Дарья вернулась в Канаду из Милана, планировала поступить в университет, но с января 2003 года её карьера пошла в гору.





Внешний вид

Рост 180 см

Грудь 86 см

Талия 61 см

Бёдра 86 см

Цвет волос русые

Цвет глаз голубые





Карьера

Успех пришёл, когда Дарье было почти 20 лет. На неё обратили внимание во время модных показов осень-зима 2003—2004. Узнаваемой моделью Дарью осенью 2005 г. сделала реклама известного аромата от парфюмерного дома Lancôme — Hypnose.





Участвовала в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Prada, Yves Saint-Laurent, Pepe Jeans, Roberto Cavalli, Gucci, Hermès, Valentino, David Yurman, Missoni, Versace, Louis Vuitton и Chanel. За два года она 12 раз появлялась на обложках Vogue, а также Marie Claire и ELLE.





В 2005 году газета New York Times назвала её моделью № 1 в США, журнал Paris Match присвоил ей титул «лицо года», а журнал Marie Claire провозгласил её «топ-моделью года». В 2009 году Дарья участвовала в съемках календаря Pirelli. Дарья является моделью № 1 агентства IMG Models (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан).



