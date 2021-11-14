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Личный состав армии Казахстана пройдёт повторную вакцинацию

Личный состав армии Казахстана пройдёт повторную вакцинациюВ рамках состоявшегося совещания по укреплению моногородов глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение ответственным лицам организовать повторную иммунизацию военнослужащих Вооружённых сил страны. Согласно с данным распоряжением, процесс ревакцинации запланировано начать с третьей декады ноября. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства обороны.

Стало известно, что здравоохранительное ведомство государства совместно с консультативной комиссией по иммунизации граждан смогло разработать новые подходы по повторному вакцинированию народа против вирусной эпидемии.

Руководитель Главного военно-медицинского управления полковник медслужбы Тимур Ошакбаев заявил, что использование дополнительной дозы допустимо спустя пол или полтора года после завершения полного курса иммунизации против пандемии. Он также отметил, что планируется воспользоваться одной дозой вакцины. Представители военных отраслей государства понимают, насколько важно провести повторную иммунизацию, чтобы обеспечить полную охрану от появляющихся штаммов вируса и победить коронавирус всем народом.


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