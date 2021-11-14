Президент Белоруссии дал задание поставить на поток помощь беженцам на границе

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 13 ноября распорядился в адрес военных и государственных структур сформировать полевую социально-бытовую инфраструктуру в районе скопления беженцев с Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Об это сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Военные подразделения организуют палатки, в которых будут собираться все поступающие гуманитарные грузы. Непосредственно там же, будут кормить детей и справедливо распределять продукты и вещи среди остальных мигрантов.

К реализации поручения президента представители белорусских ведомств уже приступили. Также глава государства поручил упорядочить доставку гуманитарной помощи.

В информации отмечается, что ещё в рамках недавнего диалога с правительством, Лукашенко предложил эвакуировать детей в близлежащие санатории и адресовал поручения, подготовить для этого всё необходимое. В ответ, люди на границе попросили не увозить их малолетних спутников, а организовать возможную помощь, с питанием и тёплыми вещами прямо на месте.