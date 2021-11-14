﻿ Президент Белоруссии дал задание поставить на поток помощь беженцам на границе » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 20:19 – В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метро 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 10:50 – Алексей Оверчук переговорил с директором Нового банка развития 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 12:30 – Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Белоруссии дал задание поставить на поток помощь беженцам на границе

  • 14.11.2021, 11:43,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии дал задание поставить на поток помощь беженцам на границеГлава белорусского государства Александр Лукашенко 13 ноября распорядился в адрес военных и государственных структур сформировать полевую социально-бытовую инфраструктуру в районе скопления беженцев с Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Об это сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Военные подразделения организуют палатки, в которых будут собираться все поступающие гуманитарные грузы. Непосредственно там же, будут кормить детей и справедливо распределять продукты и вещи среди остальных мигрантов. 

К реализации поручения президента представители белорусских ведомств уже приступили. Также глава государства поручил упорядочить доставку гуманитарной помощи.

В информации отмечается, что ещё в рамках недавнего диалога с правительством, Лукашенко предложил эвакуировать детей в близлежащие санатории и адресовал поручения, подготовить для этого всё необходимое. В ответ, люди на границе попросили не увозить их малолетних спутников, а организовать возможную помощь, с питанием и тёплыми вещами прямо на месте.


  •   Просмотров Сегодня: 98

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Белоруссии выразил серьёзное беспокойство в связи с ситуацией на госгранице
    » Президент Белоруссии встретился с главой СК Российской Федерации
    » Лукашенко поздравил представителей экономических служб с вековым юбилеем
    » Лукашенко: Попытку запугать Беларусь санкциями без ответа оставлять нельзя
    » Лукашенко рассказал о покушении против себя и представителей своей семьи
    » Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства
    » Глава Белоруссии потребовал не допустить скачков цен на продукты питания
    » Лукашенко вновь проявил дипломатическую гибкость и пригласил Польшу к диалогу
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Лукашенко преподал урок владения серпом
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » На польско-белорусской границе появились билборды в поддержку политзаключенных
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метро

    • 20:19
    • 0
    • 0

    Путин рассмотрел с Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и на границе Белоруссии

    • 18:04
    • 0
    • 0

    Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавируса

    • 16:44
    • 0
    • 0

    Бизнес-кругам дана возможность управлять госимуществом и акционерными обществами

    • 16:42
    • 0
    • 0

    Глава Туркменистана поручил тщательно подойти к организации встречи Нового года

    • 14:04
    • 0
    • 0

    В Туркменистане введут в строй новые современные объекты

    • 12:34
    • 0
    • 0

    Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса

    • 12:30
    • 46
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71717
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69200
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64150
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56545
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51587
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45925
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44109
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 744
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 751
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 720
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 771
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 757
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 723
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 734
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА