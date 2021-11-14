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Киргизия бесплатно получила от РФ 200 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

Киргизия бесплатно получила от РФ 200 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»В международный аэропорт «Манас» города Бишкека 12 ноября прибыл самолёт с 200 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая гуманитарная помощь была оказана МЧС России в срочном порядке. В мероприятии по приёму препаратов принял участие замглавы минздрава Киргизии Улук-Бек Бектурганов, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник выразил благодарность Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за оказанную помощь. Он отметил, что данная поддержка окажет весьма положительное влияние на сферу борьбы с пандемией нового штамма коронавируса.

Госслужащий напомнил, что ранее в Киргизию прибыл груз со 120 000 доз вакцины «Спутник V». При этом в тот раз на безвозмездной основе было передано 10 тыс. соответствующих доз.

«Спутник Лайт» будет распределён по всем регионам республики. Привиться данным препаратом смогут граждане, которым на момент получения вакцины уже есть 18 лет.

Напомним, что в центральноазиатском государстве за всё время пандемии в общей сложности было зафиксировано 181 982 случая заражения коронавирусом.


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