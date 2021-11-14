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Ашхабад и Тегеран договорились расширять сотрудничество в области культуры

Ашхабад и Тегеран договорились расширять сотрудничество в области культурыДиректор Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Давут Оразсахедов 13 ноября провёл встречу с атташе по культуре и руководителем культурного центра при посольстве Исламской Республики Иран в Ашхабаде Навидом Расули. Об этом сообщает электронная газета «Туркменистан сегодня».

Встреча состоялась в здании туркменского института. Участники встречи подчеркнули важность расширения культурного сотрудничества между двумя странами.

В ходе переговоров обе стороны обсудили перспективы сотрудничества Туркменистана и Ирана в сферах культурного сотрудничества.

Иранский атташе отметил, что тот факт, что в институте языка, литературы и национальных рукописей Туркменистана хранятся тысячи арабских, персидских и тюркских рукописей, свидетельствует об исторических и культурных туркменско-иранских связях.

В свою очередь туркменская сторона отметила готовность института сотрудничать с культурным центром ИРИ в Ашхабаде с целью организации научных и культурных конференций.


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