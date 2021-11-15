В Казахстане ввели запрет на вывоз нефтепродуктов на автомобилях

В Республике Казахстан с 21 ноября вступает в силу табу, наложенное госструктурами, на экспорт нефтяной продукции автомобильным транспортом. Об этом сообщается на портале министерства энергетики страны.

Основанием для принятого решения, является исключение возникновения дефицита на бензин, дизтопливо и другое горючее. Так, минэнерго разработало совместный документ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Казахстана». Он предусматривает запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на шестимесячный период.

Совместный приказ подписали руководители Комитета национальной безопасности, МВД, министерства финансов и министерства энергетики. Документ согласован в министерстве индустрии, минторге и в министерстве экономики.

Данный запрет, который продлится до 21 мая, не будет распространяться на вывоз смазочных масел, на естественную транспортировку бензина в баках авто и перевозку резервного горючего для личного транспорта в канистрах не более 20 литров.

Следует отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в конце октября подверг жёсткой критике работу подразделений министерства энергетики, допустивших неожиданный дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке. Для решения проблемы тогда Казахстан даже закупил 150 тысяч тонн топлива у РФ.