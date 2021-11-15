Никол Пашинян провёл кадровые перестановки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября провёл заседание Совета безопасности. Стороны рассмотрели вопросы национальной безопасности, в частности вторжение азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении и обсудили дальнейшие действия. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

На заседании присутствовали члены Совбеза, председатель Национального Собрания, руководители аппарата правительства и парламентской фракции “Гражданский договор”.

Премьер-министр сказал, что проанализировав итоги проведённых работ, а также события вчерашнего дня. Он принял решение о назначении вице-премьера Сурена Папикяна на пост главы министерства обороны вместо Аршака Карапетяна.

В свою очередь, были переданы слова благодарности за службу предыдущему руководству ведомства.

Далее участники собрания ознакомились отчетом главы генштаба, где была представлена информация о текущем положении дел.

Кроме того, была определена стратегия поведения для дальнейшего обеспечения безопасности страны и целостности ее границ.