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Таджиев встретился с депутатами Кенгаша одной из областей Узбекистана

  • 15.11.2021, 13:49,
  • В Мире + Европа
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Таджиев встретился с депутатами Кенгаша одной из областей УзбекистанаПредседатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Баходир Таджиев 15 ноября встретился с депутатами Кенгаша народных депутатов Хорезмской области, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

На повестку дня были вынесены обсуждение содержания и сути новых законов, которые были одобрены сенаторами в ходе 20-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса, исполнение постановлений Сената и Кенгаша Сената, а также работа на месте с обращениями граждан Хорезмской области в Сенат. В ходе рассмотрения данного вопроса Таджиев порекомендовал депутатам уделять больше внимания работе с молодёжью и решению их проблем.

Участники встречи обсудили ход предстоящей реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на ближайшие пять лет, выдвинутой главой Узбекистана в ходе совместного заседания палат.

Что касается мер по улучшению экологической ситуации в регионе, в ходе встречи было внесено предложение о привлечении в эту сферу частного сектора, обсуждены вопросы массовой посадки саженцев декоративных и плодовых пород деревьев в населённых пунктах, а также преобразования общественных парковых зон в «зелёные зоны» с запретом строительства на их территории различных зданий.


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