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Лукашенко на встрече с группой по доработке Конституции произвёл очередной анализ документа

  • 15.11.2021, 17:31,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Лукашенко на встрече с группой по доработке Конституции произвёл очередной анализ документаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября провёл встречу с рабочей группой по доработке проекта Конституции страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Александр Лукашенко поинтересовавшись течением процесса, подчеркнул, что любые политические новации должны способствовать созданию базиса для развития суверенной страны и росту благосостояния её граждан.

Глава государства выразил надежду, что настоящая встреча будет итоговой. Венцом сегодняшней работы должно стать сведение воедино всех выработанных предложений, создание окончательной конфигурации усовершенствованного Основного закона, отметил президент. Он дополнил, что необходимо добиться того, чтобы положения документа составили единую и стройную систему.

На прошлой встрече с рабочей командой, белорусский лидер сообщил, что ему представили доработанный проект Конституции. Он детализировал, что тогда специалисты рабочей группы дали одобрение не всем инициативам Конституционной комиссии. Президент оценил этот фактор как положительный. По его словам любая конкуренция мнений, при столкновении помогает рождению качественных положений будущего главного свода.


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