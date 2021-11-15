﻿ Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.


 
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Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.
 
Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен, родилась 20 июля 1980, Оризонтина, Бразилия.
С 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret". В апреле 2015 года Бюндхен объявила о завершении карьеры модели. Попала в Книгу рекордов Гиннесса.
 
Биография
Родилась в небольшом городке Оризонтине, штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Её предки — эмигранты из Германии, которые поселились здесь в XIX веке. В подростковом возрасте Жизель мечтала о профессиональной спортивной карьере. Играла в волейбольной команде Sogipa.

У неё есть пять сестёр: Ракель (Raquel), Гразиела (Graziela), Габриела (Gabriela), Рафаэла (Rafaela) и Патрисия (Patrícia) (Патрисия родилась в один день с Жизель, на пять минут раньше). Каждая из её сестер пошла по стопам Бюндхен и стала моделью, но ни одна из девушек не сделала успешную карьеру.
 
Карьера
Карьеру фотомодели начала в 14 лет, когда она сидела со своими друзьями в местном Макдоналдсе и на неё обратил внимание сидевший неподалёку представитель модельного агентства Elite Management. Он сразу же предложил ей попробовать себя в индустрии моды, которое она всё же приняла. Позже она призналась, что дала согласие из-за перспективы получать за эту работу неплохие деньги.

С тех пор карьера начала набирать обороты. Она принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé.

Она появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone.

Модель снялась в двух фильмах - «Нью-Йоркское такси» и «Дьявол носит Prada».
Также она записала музыкальный клип совместно с Бобом Синклером под названием "Heart of Glass".

Кроме этого, у неё есть собственная марка нижнего белья Gisele Intimates, которое она лично демонстрирует в рекламных кампаниях.

В 14 лет Жизель Бюндхен заняла второе место на конкурсе Elite Model Look в Сан-Паулу. С 2002 по 2006 год Бюндхен являлась ангелом Victoria's Secret.

Личная жизнь
С 2000 по 2005 год встречалась с актёром Леонардо Ди Каприо. В 2004 году Бюндхен и Ди Каприо вошли в число самых красивых пар по версии журнала People.

С 26 февраля 2009 года Жизель замужем за игроком в американский футбол Томом Брэди (род. 1977), с которым она встречалась два года перед их свадьбой. У супругов двое детей — сын Бенджамин Рейн Брэди (род.08.12.2009) и дочь Вивиан Лейк Брэди (род.05.12.2012).
 
Внешний вид
Рост 180 см
Вес 60 кг
Грудь 86 см
Талия 61 см
Бёдра 86 см
Цвет волос русые
Цвет глаз голубые
Размер одежды 34 (EU)
Размер обуви 39 (EU)
 
 
 
 
 



Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.




Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.
Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — бразильская супермодель и актриса.


 

  Источник:FMG NEWS
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